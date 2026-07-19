Se viene una ola de calor extrema por un ciclón que durará durante 48 horas y traerá temperaturas de hasta 45°C: cuáles son las zonas afectadas

Se viene un anticiclón que provocará una ola de calor con temperaturas de hasta 38°C este jueves y viernes: a qué zonas afecta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió sobre la llegada de una nueva ola de calor extrema en España, que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio. Se trata de un episodio de temperaturas excepcionalmente altas que podría convertirse en la tercera ola de calor del verano y que estará marcado por registros muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

Según el organismo meteorológico, el fenómeno afectará a amplias regiones de la Península y Baleares, con especial incidencia en el sur, sureste y nordeste del país. Durante esos días se esperan máximas que podrían superar los 44 grados e incluso alcanzar los 45 grados de manera puntual. La combinación de aire extremadamente cálido, estabilidad atmosférica y ausencia de precipitaciones favorecerá un escenario de calor persistente tanto durante el día como por la noche.

Además, las previsiones indican que el episodio estará asociado a la presencia de un ciclón que reforzará las altas temperaturas durante al menos 48 horas, incrementando el riesgo para la salud y elevando el peligro de incendios forestales.

Zonas más afectadas y temperaturas extremas previstas

Las áreas más afectadas por esta ola de calor serán el tercio suroriental de la península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca. En estas regiones se concentrarán los valores más elevados y persistentes durante toda la semana.

La Aemet prevé que las temperaturas experimenten un ascenso progresivo desde el fin de semana hasta alcanzar niveles extremos durante la primera mitad de la próxima semana. En el valle del Ebro y las depresiones del nordeste se esperan máximas de entre 39 y 41 grados. Por su parte, el valle del Guadalquivir y la cuenca del Genil podrían registrar entre 40 y 42 grados de forma recurrente.

Se viene una ola de calor extrema por un ciclón que durará durante 48 horas y traerá temperaturas de hasta 45°C: cuáles son las zonas afectadas EFE

Sin embargo, la situación más preocupante se dará en el interior del tercio sureste peninsular, donde se prevén valores de entre 41 y 43 grados, con posibilidades de superar localmente los 44 grados y, en algunos puntos concretos, alcanzar los 45 grados durante las jornadas más intensas del episodio.

¿Por qué se producirá esta ola de calor?

El origen de esta nueva ola de calor se encuentra en una combinación de factores atmosféricos que favorecerán la acumulación de aire muy cálido sobre la península ibérica. Actualmente existe un patrón de bloqueo que mantiene temperaturas muy elevadas en la mitad oriental del territorio, una situación que volverá a reforzarse durante el fin de semana.

Se viene una ola de calor extrema por un ciclón que durará durante 48 horas y traerá temperaturas de hasta 45°C: cuáles son las zonas afectadas EFE

A ello se sumará el establecimiento de una depresión aislada en niveles altos (DANA) al oeste de la península. Esta configuración, junto con una circulación anticiclónica situada sobre el norte de África, facilitará la llegada de una masa de aire cálido y seco acompañada de polvo en suspensión.

Como consecuencia, buena parte de España y Baleares quedarán bajo la influencia de un flujo muy cálido procedente del continente africano, creando las condiciones ideales para que las temperaturas continúen aumentando durante varios días consecutivos.

¿Cuándo empieza la ola de calor y hasta cuándo dura?

A partir del martes, la ola de calor irá evolucionando con el correr de los días: