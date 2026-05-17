Hay frases que sobreviven a su época porque nombran algo que cada generación vuelve a necesitar escuchar. La de Marie Curie: “Nada en la vida debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más, para temer menos” es una de ellas. Dicha en el contexto de una vida dedicada a la investigación científica en condiciones que hoy serían impensables, sigue apareciendo en aulas, conferencias TEDx y debates sobre salud pública con una vigencia que no para de crecer. Maria Skłodowska nació en Varsovia en 1867, en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a la educación universitaria en la Polonia ocupada por Rusia. Para poder estudiar, participó de la llamada Universidad Flotante, una red clandestina de educación que funcionaba en distintos domicilios particulares para burlar la censura zarista. Más tarde emigró a París, donde se inscribió en la Sorbona y se convirtió en la primera mujer en obtener una licenciatura en Física en esa institución. Allí conoció a Pierre Curie, con quien formó una de las asociaciones científicas más fructíferas de la historia. Juntos descubrieron dos elementos químicos nuevos: el polonio —nombrado en honor a su país natal— y el radio. Ese trabajo les valió el Premio Nobel de Física en 1903, compartido también con Henri Becquerel. Pero Marie no se detuvo ahí. Tras la muerte de Pierre en 1906, continuó sola sus investigaciones y en 1911 recibió un segundo Premio Nobel, esta vez de Química, por el aislamiento del radio puro. Hasta hoy, es la única persona en la historia —hombre o mujer— en haber sido galardonada con el Nobel en dos disciplinas científicas diferentes. La cita que la hizo universalmente conocida más allá de los libros de ciencia no surgió de un discurso preparado ni de una entrevista mediática. Refleja, en pocas palabras, el núcleo de su método: ante lo desconocido, investigar. Ante el miedo, preguntar. Esa filosofía, aplicada al estudio de la radiactividad —término que ella misma acuñó—, tiene hoy una lectura que excede largamente el laboratorio. Investigadores en comunicación científica y especialistas en salud pública vienen señalando desde hace años que el miedo irracional a vacunas, tecnologías o tratamientos médicos tiene mucho que ver con la falta de información accesible y confiable. En ese sentido, el mensaje de Curie funciona casi como un programa: el conocimiento no elimina la incertidumbre, pero la hace manejable. La historia de Marie Curie tiene, sin embargo, una ironía que no puede pasarse por alto. La misma mujer que defendió el conocimiento como antídoto del miedo pasó décadas exponiéndose a niveles de radiación que entonces nadie comprendía del todo —ni ella misma. Transportaba muestras radiactivas en los bolsillos de su guardapolvo, guardaba tubos de radio en el cajón de su escritorio y trabajaba sin protección en un galpón sin ventilación adecuada. Murió en 1934 a causa de una anemia aplásica, enfermedad directamente asociada a la exposición prolongada a radiación ionizante. Sus cuadernos de laboratorio siguen siendo tan radiactivos que se conservan en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, y quienes deseen consultarlos deben firmar una exención de responsabilidad y usar ropa protectora. Paradójicamente, su trabajo fue también el que sentó las bases para entender los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano —y para desarrollar los tratamientos de radioterapia que hoy salvan millones de vidas cada año. Marie Curie no solo dejó descubrimientos, dejó una forma de pararse frente a lo desconocido. En un mundo donde el miedo circula más rápido que los datos, esa postura —curiosa, metódica, sin rendirse ante los obstáculos— sigue siendo una brújula útil. No importa si se aplica a un laboratorio, a un aula o a la forma en que consumimos información todos los días.