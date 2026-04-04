Marie Curie, la pionera polaca-francesa en el campo de la radiactividad y única mujer galardonada con dos Premios Nobel en distintas disciplinas, dejó una de las reflexiones más potentes sobre el verdadero motor del progreso humano. Su famosa frase “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas” resume una filosofía de vida que prioriza el conocimiento por encima de los chismes, las personalidades o los juicios superficiales. La cita, recogida en diversas fuentes que repasan su legado, no busca desalentar la empatía ni las relaciones humanas, sino advertir contra la excesiva atención a lo trivial. De esta manera, la polaca invita a dirigir la curiosidad hacia los conceptos, las preguntas y las posibilidades que realmente impulsan la innovación, el pensamiento crítico y el avance científico. Como ella misma enfatizó, las ideas son las que mueven el mundo adelante, no las figuras individuales. Nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en el entonces Reino del Congreso de Polonia bajo el Imperio Ruso, Marie Skłodowska Curie demostró desde niña un talento excepcional. A los cuatro años ya leía fluidamente y destacó tanto en ciencias naturales como en humanidades. Su padre fomentó su pasión por la física y las matemáticas, aunque lamentaba no contar con un laboratorio para experimentar. Tras estudiar en la Sorbona, donde obtuvo licenciaturas en Física y Matemáticas, se casó en 1895 con Pierre Curie y obtuvo la ciudadanía francesa. Junto a su esposo y Henri Becquerel, recibió el Premio Nobel de Física en 1903 por sus trabajos sobre la radiactividad. En 1911, se convirtió en la única ganadora del Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Para aislar 0,1 gramo de radio, la pareja procesó toneladas de mineral durante cuatro años, cargando pesadas cajas, hirviendo minerales y exponiéndose a radiación y vapores tóxicos, todo mientras rechazaban ofertas laborales lucrativas en universidades. Su altruismo fue una regla de vida. “Ninguno de nosotros pretendió jamás obtener beneficio alguno de nuestro descubrimiento”, escribió más tarde. Por eso nunca patentaron sus hallazgos, compartieron públicamente los resultados y siempre facilitaron el conocimiento a otros científicos que lo solicitaron. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie desarrolló unidades móviles de rayos X conocidas como “Las pequeñas Curie”, que ella misma transportaba al frente para atender a los heridos, preparando hasta 20 vehículos de servicio radiológico. Tras la guerra, recaudó fondos para institutos del radio en París y Varsovia, impulsando investigaciones sobre el uso de rayos radiactivos en el tratamiento del cáncer. Albert Einstein afirmó que Marie Skłodowska-Curie fue la única persona que conoció que no se dejó corromper por la fama. Modesta hasta el extremo, prefería mantenerse en la sombra de su esposo pese a ser la primera mujer profesora en la Sorbona y la primera miembro femenina de la Academia de Medicina de París. Demostró que las mujeres podían ser grandes científicas en una época en la que esa disciplina estaba reservada a los hombres. Se la considera la “madre de la física moderna” y una feminista nata que se apoyó en mujeres de su entorno, como su hermana Bronya. Su dedicación tuvo un alto costo. La exposición continua a la radiación provocó una anemia aplástica que la llevó a la muerte el 4 de julio de 1934, cerca de Sallanches, Francia. En 1995, se convirtió en la primera mujer enterrada en el Panteón de París por sus propios méritos. Sus diarios, cartas y fotografías siguen siendo radiactivamente peligrosos hasta hoy.