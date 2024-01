Los sencillos hábitos diarios que pueden atraer la abundancia, el dinero y la buena energía a tu vida, según el Feng Shui

El Feng Shui es una antigua práctica china que es de las más utilizadas en el ámbito de la decoración. Existe hace algo más de 3500 años y su fin es buscar un equilibrio en la energía de la persona por medio de los espacios, en lo que respecta a orientación y distribución, sobre todo en aquellos en los que se llevan a cabo actividades cotidianas.

Esta técnica en sus comienzos se encargaba de estudiar aquellos cambios que se daban en los astros, la naturaleza y el clima, y así poder comprender de qué manera esto influía en la energía o chi.

Hay objetos que pueden atraer, tan solo con su presencia, la buena fortuna, pero también hay otras formas. Por ejemplo, hay hábitos que pueden acercar la abundancia, o buena energía. Descubre cuáles son y de qué se tratan cada uno de ellos.

Aplicar estos rituales puede ser más sencillo de lo que imaginás y no te llevará mucho tiempo. Sólo necesitás concentración y enfocarte en que funcionarán.

1. Abrir las ventanas

Al estar las ventanas abiertas, se permite que las corrientes de aire se propaguen y esto habilita a que se ventilen y evita que se generen algunas bacterias en el hogar o que haya presencia de malos olores, que resultan desagradables.

Una buena ventilación puede atraer cosas positivas. Foto: archivo

En la cultura del Feng Shui, al abrir las ventanas se le da una bienvenida a las buenas energías, al dinero y fortuna en la casa. Pero es necesario que sean cerradas después de la puesta del sol o al mismo momento que las puertas estén abiertas ya que esa misma energía entra y sale al mismo tiempo.

2. Tené tu casa limpia

Si quieres que la abundancia y la fortuna lleguen a tu hogar es necesario que tengas un lugar para cada cosa.

El orden es sinónimo de armonía, y es importante para el feng shui Foto: archivo

Para el Feng Shui, el orden es el factor importante para que un sitio sea receptor de la buena energía, pero también que cada cosa tenga un lugar propio y adecuado sin generar caos.

3. No dejar correr el agua de más

En este caso se habla de evitar la pérdida de agua, pero no en las tuberías o paredes, sino que se refiere principalmente a las canillas. Se debe evitar abrirlas por tiempos que sean largos y que no uses la manguera para regar las plantas, ya que según esta técnica china, el agua debe correr, pero no sin motivos.

Medir el uso del agua es fundamental. Foto: archivo

Si lo hacés a conciencia no solo ayudás al medio ambiente sino que atraés fortuna.

¿Qué se debe evitar, según el Feng Shui?

Dentro de la casa, si bien hay cosas que son armoniosas y que atraen lo positivo, hay otras que no son para nada buenas según esta técnica china, ya que le prohíben la entrada a todas las energías positivas y no permiten que ésta permanezca en la casa. Entre ellas recomienda no tener:

Plantas y flores marchitas o muertas;

plantas con espinas;

los objetos rotos , acumulados o en mal estado;

, o en mal estado; los relojes sin pila;

los cuadros tristes;

los muebles y objetos puntiagudos.

No sólo se usa para atraer la buena energía. Tiene otros fines que dependen de cada persona. Por ejemplo: favorecer las buenas relaciones familiares, la salud, el bienestar dentro de la casa y la inspiración.