¿Los perros tienen memoria? Cómo funciona la mente de nuestras mascotas

Entender cómo funciona la mente de nuestros perros nos ayuda a mejorar nuestra relación con ellos y revela aspectos fascinantes sobre su memoria y comportamientos.

Conocé cómo nuestras mascotas recuerdan eventos, personas y lugares, y qué dicen los expertos sobre su memoria y capacidad de aprendizaje. ¿Tienen memoria? ¿Es igual a la de los humanos?

El secreto de la longevidad: dónde recomiendan vivir los especialistas para ser felices y conseguir más años de vida

Cómo y por qué limpiar tus piedras preciosas durante la Luna llena del 21 de julio: los beneficios

¿Cómo funciona la memoria de los perros?

Los perros, al igual que los humanos, tienen dos tipos principales de memoria: a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo se usa para actividades momentáneas, como jugar con un palo en la plaza, que no necesitan retener, según National Geographic.

Esto explica por qué retar a nuestras mascotas por un desastre hecho en nuestra ausencia, como abrir la basura o morder zapatos, no tiene sentido. La confusión que muestran no es fingida; realmente no recuerdan haberlo hecho.

En cambio, la memoria a largo plazo les permite recordar cosas toda la vida, o al menos hasta que experimenten algún deterioro cognitivo. Sin embargo, esta memoria funciona de manera diferente a la nuestra. Los humanos recordamos el pasado como una narrativa con imágenes, sonidos, sentimientos y olores.

La memoria a corto plazo en los perros se usa para actividades momentáneas y no esenciales. (Foto: Freepik)

Los perros, en cambio, recuerdan a través de sensaciones: asocian una voz o un olor con una persona, objeto o lugar específico. Pero si les mostramos una foto de alguien que conocen, no lo reconocerán porque solo ven un trozo de papel o una imagen en una pantalla.

Este tipo de memoria puede causar confusión, como cuando escuchan una voz por teléfono o video. Normalmente, varios estímulos estarían vinculados, pero al haber solo uno, no están seguros de si la presencia es real. Sin embargo, cuando la persona está presente, los perros pueden recordar a alguien para toda la vida si han tenido un vínculo estrecho con ella.

Un estudio científico reveló el beneficio que tiene el café en las personas que pasan bastante tiempo sentadas por día

Los 6 consejos de una psicóloga para evitar pelearte con tu pareja en vacaciones

¿Hay perros que tienen mejor memoria que otros?

Algunas razas de perros tienen una memoria superior y pueden recordar más comandos y aprenderlos más rápido. En este sentido, destacan dos grupos: los retrievers y los perros ovejeros.

Los perros recuerdan a través de sensaciones, como voces y olores, en lugar de imágenes. (Foto: Freepik)

Se considera que el border collie, un perro ovejero de origen británico, tiene la mejor memoria entre las razas caninas, ya que puede reconocer más de mil palabras y aprender instrucciones en menos de cinco repeticiones. Ejemplos de perros con excelente memoria incluyen: