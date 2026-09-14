El puré de papa es un clásico de cualquier mesa, sin embargo, conseguir que quede bien cremoso y suave, sin que resulte líquido o pierda sabor, suele ser un desafío para todos los cocineros. Son varios los que buscan la solución agregando más leche, pero hay un truco simple que usan los cocineros para lograr la textura perfecta: sumar 2 cucharadas de manteca.

Cabe destacar que este método no solo permite conseguir un puré más untuoso, sino que también ayuda a potenciar su sabor. Además, si la manteca se incorpora correctamente, se puede obtener una preparación cremosa sin necesidad de excederse con la cantidad de leche.

¿Por qué la manteca hace la diferencia en el puré de papa?

La clave está en la grasa de la manteca , que ayuda a aportar una textura más suave y untuosa a la preparación. Al incorporarla a las papas calientes, se integra con facilidad y permite conseguir un puré más cremoso.

Para una preparación familiar (es decir, cuatro personas), son necesarias dos cucharadas de manteca, y serán suficientes para mejorar la textura sin que el resultado quede excesivamente pesado. La cantidad también puede ajustarse según la cantidad de papas utilizadas y el gusto personal.

La leche sigue siendo un ingrediente habitual para preparar puré, pero agregar cada vez más cantidad no necesariamente mejora el resultado. Si se incorpora en exceso, puede hacer que la preparación quede demasiado líquida.

Los cocineros coinciden: “Para que el puré de papa quede 100% más cremoso, no agregues más leche, sino 2 cucharadas de manteca” (Foto: Archivo).

¿Cómo hacer un puré de papa bien cremoso?

Ingredientes:

1 kg de papas.

2 cucharadas de manteca.

Leche, cantidad necesaria.

Sal a gusto.

Pimienta o nuez moscada (opcional).

Paso a paso: