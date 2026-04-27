Lejos de ser solo un pasatiempo, el dibujo cumple un rol central en el desarrollo infantil. Diversos estudios en el campo de la psicología y la educación coinciden en que esta actividad potencia funciones cognitivas esenciales y contribuye a formar habilidades que luego influyen en el rendimiento escolar y en la vida cotidiana. Especialistas en desarrollo coinciden en que dibujar desde edades tempranas no solo estimula la creatividad, sino que también activa áreas del cerebro vinculadas con la memoria, la atención y la organización del pensamiento. Uno de los efectos más relevantes del dibujo es el fortalecimiento de la memoria visual. Esta capacidad permite recordar imágenes, colores, formas y escenas con mayor precisión. Cuando un niño intenta plasmar en papel algo que vio o imaginó, pone en juego procesos mentales complejos: observa, retiene información y la reorganiza para representarla. Este ejercicio refuerza conexiones neuronales clave para el aprendizaje. Investigaciones de la Harvard University destacan que las actividades creativas durante la infancia están estrechamente ligadas al desarrollo de funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la concentración y el autocontrol. El dibujo también cumple un rol importante en la comprensión de contenidos. Transformar ideas en imágenes facilita la asimilación de conceptos que, de otro modo, podrían resultar abstractos. Por ejemplo, ilustrar una historia, un fenómeno natural o una situación cotidiana permite procesar la información de manera más profunda. Esta forma de aprendizaje activo ayuda a fijar conocimientos con mayor facilidad que la simple lectura o escucha. Además de mejorar la memoria y el aprendizaje, dibujar aporta múltiples ventajas: La pediatra Claire McCarthy señaló en distintas publicaciones que el juego creativo y las actividades artísticas son fundamentales para que los chicos desarrollen habilidades sociales, resuelvan problemas y ganen confianza. No se necesitan grandes recursos para incentivar esta práctica. Con materiales básicos y un entorno que estimule la libertad creativa es suficiente. Algunas recomendaciones simples: El dibujo puede iniciarse desde muy temprano. Entre el año y el año y medio, los niños ya comienzan a hacer sus primeros trazos, que representan una forma inicial de exploración. A partir de los 3 años y hasta los 6, sus dibujos empiezan a tener mayor intención y reflejan pensamientos, emociones e ideas. En esta etapa, el acompañamiento sin presiones resulta clave para que desarrollen su creatividad de manera natural.