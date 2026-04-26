Un estudio reciente publicado en la revista científica Journal of Affective Disorders reveló que el lunes puede tener un impacto profundo y duradero de estrés en las personas, incluso en aquellas que ya no se encuentran laboralmente activas. La investigación analizó datos de más de 3,500 adultos mayores que participaron en el English Longitudinal Study of Ageing y evidenció un fenómeno biológico claro: quienes experimentan ansiedad los lunes, presentan niveles significativamente más altos de cortisol -la principal hormona del estrés- durante semanas en comparación con quienes reportaban sentir estrés durante otros días. Aunque la investigación fue realizada por expertos en ciencias sociales de la Universidad de Hong Kong (HKU), sus resultados se relacionan con procesos psicológicos vinculados al estrés y la ansiedad. Los resultados mostraron que los adultos mayores que reportaron ansiedad los lunes tenían un 23% más de cortisol acumulado en el cuerpo, medido a través de muestras de cabello que reflejan la exposición al estrés durante los últimos dos meses. El hallazgo más llamativo es que el efecto también apareció en personas jubiladas, lo que indica que este factor no se relaciona únicamente con el trabajo o las obligaciones laborales. “Esto no va de trabajo—se trata de lo arraigados que están los lunes en nuestra fisiología del estrés, incluso después de que terminen las carreras", indicó Tarani Chandola, líder de la investigación. Los investigadores explicaron que el lunes actúa como un “amplificador cultural del estrés”. El comienzo de la semana desencadena respuestas en el sistema hormonal del cuerpo vinculadas al eje hipotálamo-hipofisis-adrenal, que regula la producción de cortisol. Según se indica, cuando esta hormona permanece elevada durante períodos prolongados puede contribuir a problemas como Los autores del estudio sugieren que este efecto puede permanecer biológicamente incorporado al organismo, generando un aumento sostenido del estrés. El hallazgo implica entonces que los ritmos sociales, como la estructura semanal, pueden influir directamente en la fisiología humana, incluso después de que las personas dejan de trabajar.