En un aula, un cuaderno lleno de dibujos puede decir mucho más de lo que parece. Lejos de ser una actividad secundaria, dibujar activa procesos mentales clave que influyen directamente en el aprendizaje. Lo que a simple vista parece un trazo infantil, en realidad es una forma compleja de organizar ideas, retener información y comprender el mundo. Cada vez más estudios coinciden en que el dibujo no solo acompaña el aprendizaje, sino que puede potenciarlo. Al transformar una idea en imagen, el cerebro combina distintas funciones al mismo tiempo. Se ponen en juego la memoria, la atención y la capacidad de síntesis, lo que convierte a esta práctica en una herramienta poderosa dentro y fuera del aula. Cuando un niño dibuja, no está simplemente copiando o decorando. Está seleccionando información, jerarquizando conceptos y representándolos de manera visual. Este proceso activa múltiples áreas cognitivas y mejora la retención de información. La diferencia con otras formas de estudio es clara. Leer o copiar puede hacerse de manera automática, pero dibujar obliga a pensar. Por eso, actividades como representar el ciclo del agua o una escena de un cuento generan un aprendizaje más profundo. En esos casos, el dibujo funciona como un puente entre la comprensión y la memoria. La relación entre dibujo y aprendizaje va más allá de recordar datos. Investigaciones con niños en edad preescolar muestran que esta práctica está vinculada con habilidades como la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Esto implica que, mientras dibujan, los chicos también entrenan capacidades esenciales para el aprendizaje. Entre ellas, mantener información en la mente, organizar pensamientos y controlar impulsos. En ese sentido, el dibujo deja de ser un “descanso” y pasa a ser una actividad que fortalece la base del desarrollo cognitivo. No todos los dibujos tienen el mismo impacto. El beneficio aparece cuando la actividad tiene un propósito claro y está conectada con lo que se quiere aprender. Dibujar por rellenar una hoja o buscar un resultado estético reduce gran parte de su valor. Lo que realmente potencia el aprendizaje es el dibujo con sentido, aquel que obliga a pensar, recordar y representar una idea. Un esquema simple pero bien pensado puede ser mucho más efectivo que una imagen prolija hecha sin reflexión. Incorporar esta herramienta de forma estratégica puede marcar una diferencia. Pedir a un niño que dibuje lo más importante de una historia o que represente cómo funciona algo que acaba de aprender transforma el dibujo en un recurso activo. En ese proceso, no solo se fija la información, sino que también se desarrollan habilidades que acompañarán todo su recorrido educativo.