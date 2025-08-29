¿Comprar o alquilar un departamento? esto revelan las búsquedas en Google Argentina

Para entender qué temas tienen cautivos a los argentinos, tanto en tiempo real como a lo largo de los meses o años, podemos analizar sus búsquedas en Google.

A partir de Google Trends, un análisis sobre las búsquedas de vivienda revela un cambio en las prioridades de los argentinos. Al comparar los términos "alquiler departamento" y "venta departamento" en distintos períodos, se traza una línea de tiempo del comportamiento que muestra cómo el interés por la compra está superando, de forma sostenida, al de los alquileres.

¿Alquilar o comprar un departamento? esto googlean los argentinos

El comportamiento de los argentinos en Google permite inferir un cambio en sus prioridades. La evolución de las búsquedas, que muestra un interés creciente y sostenido por la compra, refleja cómo las personas están interactuando con el mercado inmobiliario.

Este análisis se vale de los datos de búsqueda como un termómetro social, ofreciendo una perspectiva sobre las inquietudes de la población en un período de tiempo determinado. En este caso, el último año.

El hallazgo más significativo surge al analizar el comportamiento a lo largo de los últimos 12 meses. El gráfico anual muestra que, a finales de 2024, el interés por "alquiler" y "venta" se mantuvo a la par, en un equilibrio relativo.

Sin embargo, a partir de enero de 2025 se produce un quiebre notorio. En ese momento, la búsqueda de "venta de departamento" se dispara y mantiene, de ahí en más, una clara y constante superioridad sobre la búsqueda de "alquiler".

¿Qué pasó en el último mes?

En el gráfico mensual, la curva de búsquedas para "venta de departamento" se mantuvo de forma sostenida por encima de la de "alquiler de departamento". Esto demostró que el interés por la compra no es un evento aislado, sino una tendencia que se afirmó en el último mes, y que superó de forma consistente a las búsquedas de alquiler.

En los últimos 7 días, se confirma la tendencia. El gráfico de Google Trends reveló que el interés de búsqueda por "venta departamento" fue consistentemente más alto que el de "alquiler departamento".

Esta primera observación, con sus picos y valles diarios propios de los horarios de actividad, sugirió un patrón de comportamiento que invitaba a una mirada más profunda. Aunque la búsqueda y las condiciones de los alquileres, un tema constante de debate, el interés de búsqueda por "venta departamento" fue consistentemente más alto que el de "alquiler departamento".

Este cambio en el comportamiento de búsqueda no es casual, y puede responder a varias razones que reflejan el estado de la economía y la sociedad argentina como la intención de resguardar ahorros o bien cumplir el sueño de la casa propia.