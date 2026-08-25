El trámite para designar un apoderado es gratuito y requiere documentación específica. (Fuente: Shutterstock)

La Ley N.° 17.040 contempla la posibilidad de que los jubilados y pensionados designen un apoderado para realizar trámites ante ANSES o, en determinadas situaciones, para percibir sus haberes. Esta normativa establece quiénes pueden representar a los titulares de prestaciones.

La posibilidad de contar con un apoderado, resulta especialmente importante para quienes tienen dificultades para movilizarse o necesitan que otra persona los represente ante el organismo. No obstante, la designación depende de la situación del titular y de los requisitos establecidos para cada caso.

Quiénes pueden ser apoderados de un jubilado

ANSES diferencia entre las personas que pueden ser designadas para realizar trámites y aquellas que pueden actuar como apoderadas para cobrar una jubilación o pensión.

La posibilidad de contar con un apoderado, resulta especialmente importante para quienes tienen dificultades para movilizarse (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Para realizar trámites ante el organismo, el titular puede designar, entre otros:

Cónyuge o conviviente previsional.

Padres, hijos, nietos y otros familiares.

Tutores o curadores.

Abogados y gestores registrados en ANSES.

Representantes diplomáticos o consulares.

Para el cobro de los haberes, la normativa contempla distintas alternativas. Además de familiares, pueden intervenir determinadas personas, entidades o representantes en situaciones específicas.

Entre ellas se encuentran abogados y procuradores con poder certificado ante escribano, entidades públicas, mutuales e instituciones de asistencia social, además de representantes de determinadas instituciones donde se encuentre internado el titular.

¿En qué casos puede cobrar un no familiar?

La posibilidad de designar a una persona que no sea familiar no significa que cualquier conocido pueda cobrar una jubilación sin cumplir requisitos .

La Ley N.º 17.040, sancionada en 1966, contempla, entre otros supuestos, que el beneficiario pueda conferir la facultad de percibir sus haberes a una persona cuando acredite mediante certificado médico que está imposibilitado para movilizarse .

ANSES también establece la figura de los representantes especiales por tiempo determinado para situaciones en las que una persona se encuentra imposibilitada para trasladarse. La designación debe ajustarse a las condiciones correspondientes.

ANSES también establece la figura de los representantes especiales por tiempo determinado para situaciones en las que una persona se encuentra imposibilitada para trasladarse. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Por eso, antes de iniciar el trámite es importante determinar qué tipo de poder necesita el titular y quién será la persona o entidad que lo representará.

¿Qué documentación se necesita para designar un apoderado?

Los requisitos cambian de acuerdo con el vínculo entre el jubilado o pensionado y su apoderado. Como documentación general, ANSES solicita:

DNI del titular y de la persona elegida , en original y copia.

Documentación que acredite el parentesco, cuando corresponda.

Acta o certificado de matrimonio para los cónyuges.

Documentación que permita acreditar la convivencia previsional.

Sentencia judicial para tutores o curadores.

Credencial vigente para abogados.

Documentación específica cuando se trate de bancos u otras entidades.

En los casos en los que se designa una persona para el cobro debido a una imposibilidad de movilización, debe acreditarse la situación que da lugar a la representación.

El trámite de designación de apoderado ante ANSES es gratuito. El titular debe reunir la documentación correspondiente y, cuando sea necesario, solicitar un turno para presentarse en una oficina del organismo.