Lluvias en el AMBA: cuándo mejorará el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este domingo un " aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo" y emitió la alerta nivel amarillo para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" , precisó el organismo.

Dentro de la alerta publicada por el SMN, se advirtió a los distintos partidos de la costa atlántica por una posible caída de granizo. Entre ellos, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Juan Madariaga, Maipú, General Guido, Balcarce y Ayacucho.

Igualmente, la provincia más afectada por las lluvias fue Córdoba, que durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, padeció de inundaciones por ríos desbordados y cortes de rutas.

¿Cuándo deja de llover en el AMBA?





Según el Servicio Meteorológico Nacional , el clima mejorará a partir del lunes 8 de enero, fecha en la que la alerta amarilla dejará de regir para todo Buenos Aires y alrededores. Sin embarho, habrá posibilidad de chaparrones en la madrugada, pero para el resto del día se espera que sea parcialmente nublado. Con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31.

Para algunas provincias, la alerta seguirá vigente el día lunes, pero terminará el martes 9 de enero a nivel nacional.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento. Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podrIa quebrar alguna de sus ramas Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. Evitá actividades al aire libre. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.