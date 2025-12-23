A pocos días de la Navidad, el pronóstico del tiempo vuelve a ser un factor clave para quienes organizan reuniones, cenas al aire libre o traslados dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según los últimos informes meteorológicos, el escenario será de altas temperaturas, humedad y nubosidad variable, aunque las precipitaciones no aparecen como un factor determinante para las Fiestas. El alivio térmico llegaría justo a tiempo para el 25 de diciembre.

¿Llueve en Navidad en Buenos Aires según el pronóstico?

De acuerdo con las estimaciones actuales, no se esperan lluvias generalizadas ni tormentas fuertes durante Navidad en Buenos Aires. Si bien la atmósfera mostrará cierta inestabilidad, las probabilidades de precipitaciones significativas son bajas.

Para la Nochebuena existe una leve chance de lluvias débiles y aisladas, especialmente cerca de la medianoche del 24. Aun así, varios pronósticos coinciden en que podría tratarse de episodios breves o incluso no registrarse lluvias en la Ciudad.

¿Cómo estará el clima durante la Nochebuena?

El miércoles 24 será el día más exigente desde lo térmico. La jornada comenzará con una temperatura mínima elevada y, hacia la tarde, el termómetro alcanzará valores cercanos a los 33 °C, con viento del norte y sensación térmica alta.

Durante la noche, a la hora de la cena, se prevén temperaturas en torno a los 29 °C, con cielo mayormente cubierto. Hacia el brindis, podrían aparecer algunos indicios de inestabilidad, aunque sin señales de tormentas intensas que alteren los festejos.

¿Qué tiempo se espera para el día de Navidad?

El jueves 25 de diciembre llegará el alivio más esperado. Se espera un descenso de la temperatura, con mínima cercana a los 21 °C, viento del sudeste y nubosidad en disminución durante la mañana.

Con el correr del día, el clima será mucho más agradable, con una máxima que rondará los 29 °C y sin lluvias previstas, lo que configura un escenario favorable para reuniones familiares y actividades al aire libre.

¿Cuándo vuelven el calor y las lluvias al AMBA?

Luego de la tregua térmica de Navidad , el viernes volverá a ingresar aire cálido desde el norte, con un nuevo ascenso de la temperatura y máximas cercanas a los 32 °C. El ambiente volverá a sentirse pesado, especialmente durante la noche.

Las lluvias más importantes recién se esperan para el fin de semana, cuando un frente frío avance sobre la región. El sábado podrían registrarse precipitaciones más intensas, mientras que el domingo se perfila con mejoras y temperaturas más moderadas.