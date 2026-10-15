El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el fin del período de inestabilidad y lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras una seguidilla de jornadas caracterizadas por la humedad constante y la precipitación ininterrumpida, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuándo cesarán las lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pronóstico oficial indica que la inestabilidad se mantendrá durante el cierre de la semana laboral con chaparrones de diversa intensidad y ráfagas de viento, para dar lugar a una franca recuperación de las condiciones meteorológicas con vistas a las actividades del fin de semana.

Cómo estará el clima antes del sábado: ráfagas, tormentas y precipitaciones persistentes

Durante la jornada del jueves 15, las probabilidades de lluvia se mantendrán elevadas entre un 40% y 70% a lo largo de todo el día, acompañadas por tormentas aisladas durante la tarde.

Se prevén acumulados de precipitación en texto plano que oscilarán entre los 15 mm y 35 mm de agua de forma estimada durante el período más crítico, con vientos del sector sudoeste que alcanzarán ráfagas de entre 42 km/h y 50 km/h durante la tarde y la noche, manteniendo marcas térmicas de 14°C de mínima y 19°C de máxima.

El viernes 16 continuará bajo la influencia de la masa de aire húmedo, aunque con una paulatina disminución en la intensidad de los fenómenos.

Durante la jornada del jueves 15, las probabilidades de lluvia se mantendrán elevadas entre un 40% y 70% a lo largo de todo el día, acompañadas por tormentas aisladas durante la tarde. SMN

Las probabilidades de lluvia caerán a un rango de 10% a 40% durante la mañana y la tarde con posibles precipitaciones acumuladas de entre 2 mm y 8 mm de agua en zonas urbanas, registrando nuevamente ráfagas de viento del sudoeste de hasta 50 km/h por la tarde.

Hacia la noche, las probabilidades de precipitaciones caerán al 0% - 10%, anticipando la retirada definitiva del frente de inestabilidad.

Qué cambios se esperan a partir del sábado y cómo se comportará el tiempo en CABA

A partir del sábado 17 se producirá el cambio definitivo en la masa de aire, dando inicio a un período prolongado de buen tiempo y cielo parcialmente nublado .

La probabilidad de precipitación será del 0% durante toda la jornada, poniendo fin a las lluvias.

No obstante, el ingreso de vientos frescos del sudoeste provocará un marcado descenso en las temperaturas, registrando una mínima de 10°C y una máxima que no superará los 16°C.

Este ambiente fresco pero estable se consolidará hacia el domingo 18 y el inicio de la semana siguiente. El domingo presentará marcas térmicas más frías por la mañana, con una mínima de 9°C y máxima de 16°C bajo cielo algo nublado, sin probabilidades de lluvia.

Hacia el lunes 19 y martes 20, la estabilidad se mantendrá plenamente con máximas que irán en paulatino ascenso hasta alcanzar los 19°C y 20°C a mediados de semana, acompañadas por vientos moderados del sector sudoeste y sudeste.