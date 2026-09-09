Llega una tormenta histórica esta segunda semana de septiembre: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Córdoba.

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa un cambio brusco en las condiciones climáticas.

El cielo despejado y soleado será desplazado por el ingreso de fuertes tormentas durante el miércoles 9 de septiembre que golpearán de forma intermitente diversas localidades hasta el sábado 12.

Se trata de condiciones adversas que combinarán una serie de factores climáticos como lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento en cortos periodos de tiempo.

Cómo estará el clima en Córdoba en la semana y dónde rige la alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya avisó qué localidades serán golpeadas durante la segunda semana de septiembre:

Miércoles 9

La tarde del miércoles estará marcada por lluvias en las localidades ubicadas al suroeste de Córdoba. Se trata de un sistema de lluvias y chubascos leves en La Cumbrecita y Villa General Belgrano.

El tiempo será más intenso en Villa Dolores, zona cercana a la provincia de San Luis, donde habrá intensa actividad eléctrica combinada con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.

Llega una tormenta histórica esta segunda semana de septiembre: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Córdoba. ChatGPT | Audiencias

Jueves 10

La mañana soleada del jueves se verá opacada por las nubes cargadas de lluvias y una temperatura oscilante entre los 9° y 21°.

Para el jueves el pronóstico anticipa tormentas a lo largo y ancho de la provincia con una alerta por vientos y actividad eléctrica. El área metropolitana quedará cubierta por precipitaciones que se prolongarán a lo largo de toda la tarde y noche.

Viernes 11

El temporal continuará en la previa del fin de semana y el SMN prevé una intensificación del fenómeno meteorológico con más lluvias. La jornada estará acompañada por vientos inestables de hasta 40 kilómetros por hora y actividad eléctrica.

Sábado 12

El pronóstico anticipa un cambio en el clima para el sábado por una baja en las temperaturas. En el área metropolitana se esperan mínimas de 8°, pero en las localidades del suroeste descenderá la sensación térmica hasta 1°.

En la zona de La Cumbrecita se espera caída de granizo sumada a una posible nevada, por lo que conviene estar atento a los informes oficiales para conocer la evolución de las condiciones.

Recomendaciones del SMN ante el pronóstico de lluvias

Para afrontar las varias jornadas de lluvias que golpearán Córdoba, el SMN mantiene las siguientes recomendaciones: