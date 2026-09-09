Ingresa la primera tormenta fuerte de septiembre el miércoles 9: lluvias y granizo con ráfagas de viento en San Luis y Córdoba.

El pronóstico del tiempo para Córdoba y San Luis anticipa un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.

El clima soleado y despejado se verá opacado por el ingreso de fuertes tormentas durante el miércoles 9 de septiembre. Se esperan condiciones adversas con grandes acumulados de lluvias en cortos periodos de tiempo con vientos fuertes.

Cómo estará el clima en Córdoba y San Luis, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso del temporal durante el miércoles 9. Las condiciones estarán de la siguiente manera:

Córdoba

Las localidades al sur del área metropolitana como Alta Gracia, Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Villa Dolores experimentarán una baja en la temperatura hasta los 0°.

Se esperan chubascos de baja intensidad, pero continuos a lo largo de toda la tarde y noche.

Ingresa la primera tormenta fuerte de septiembre el miércoles 9: lluvias y granizo con ráfagas de viento en San Luis y Córdoba. Fuente: EFE sxenick

San Luis

Las localidades ubicadas al este de San Luis también serán afectadas por las tormentas. En estas zonas la actividad eléctrica será intensa con lluvias constantes que podrían extenderse por varios días.

Se espera grandes cantidades de agua acumulada. por lo que el SMN recomendó mantenerse al tanto de la evolución del clima.

Dónde rige la alerta por nieve en San Luis

Durante la mañana del sábado 12 se espera caída de granizo y nieve en la localidad de El Trapiche en San Luis. El clima estará potenciado por una baja en las temperaturas hasta los -2°, al mismo tiempo que podría haber lluvias.