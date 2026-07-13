Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Canva

Argentina se prepara para una semana de clima hostil. Un sistema de origen polar comenzará a desplazarse desde la costa y, a medida que avance, irá dejando a su paso un descenso brusco de las temperaturas, ráfagas de viento intensas y nevadas en estas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya activó alertas en distintas provincias y pidió a la población extremar las precauciones ante un escenario que se anticipa inestable durante varios días .

El resultado será una combinación de frío intenso, viento y precipitaciones que podría alterar la rutina de buena parte de los argentinos en los próximos días.

La nueva ola polar que sacudirá al país con una tormenta helada

El ingreso de una masa de aire de origen polar sobre la región costera de la provincia de Buenos Aires dará lugar a la formación de chaparrones de graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada.

Este fenómeno meteorológico ocurre cuando las gotas de lluvia congeladas entran en contacto con copos de nieve subfundidos, creando pequeñas esferas de hielo blancas, opacas y blandas de entre 2 y 5 milímetros.

La ola polar traerá una tormenta helada. Fuente: Shutterstock RecCameraStock

A diferencia del granizo convencional de tormenta, el graupel es sumamente frágil, se desarma fácilmente al tacto o al impactar con el suelo y no suele provocar daños materiales, aunque puede blanquear rápidamente los paisajes simulando una nevada leve.

¿Cuánto tiempo durará este fenómeno?

Durante el desarrollo de esta tormenta helada de 48 horas, se espera que los vientos intensos del sector sur y sudoeste arrastren una altísima humedad desde el océano Atlántico, lo que potenciará la inestabilidad y provocará que la sensación térmica caiga de manera drástica , ubicándose varios grados por debajo de cero.

Los chaparrones serán intermitentes pero persistentes, alternándose con agua de lluvia y aguanieve en la franja costera más expuesta. Por su parte, los sectores serranos o rurales más alejados del mar las condiciones podrían propiciar la caída de copos de nieve limpios.

Las localidades afectadas por la ola polar

Las zonas afectadas por este alerta invernal incluyen: