Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este lunes 7 de septiembre: granizo y nieve con récord de bajas temperaturas.

Buenos Aires comenzó la semana con un cambio en el tiempo respecto a los días previos. La “mini primavera” con máximas de 20° se alejó para dar paso a una ola de frío polar con descenso térmico de hasta -3° en algunas localidades y que se mantendrá por varios días.

De acuerdo con el pronóstico, el lunes 7 de septiembre será una de las jornadas en las que más frío se sentirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior de la provincia.

Si bien por el momento no hay alerta por lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el frío se extenderá por lo menos hasta la madrugada del jueves 10.

¿Podría nevar o caer granizo en Buenos Aires?

Uno de los fenómenos meteorológicos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que se produzca graupel, también conocido como nieve granulada o granizo blando.

Esto ocurre cuando las pequeñas gotas de agua sobreenfriadas se adhieren a los copos de nieve y se congelan , de manera que se forman pequeñas bolitas blancas de hielo que suelen ser confundidas con granizo por su parecido.

La posibilidad de este fenómeno ya fue advertida en el AMBA en un contexto marcado por el ingreso de aire frío y temperaturas mínimas de -3°.

Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este lunes 7 de septiembre: granizo y nieve con récord de bajas temperaturas.

Frío extremo en Buenos Aires: en qué localidades se sentirá más el descenso térmico

El inicio de semana marca una mínima de 5° para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que para el conurbano el frío alcanzará los 3° durante el lunes 7°.

El mapa térmico muestra que conforme nos alejamos del AMBA el frío comienza a ser más intenso. La zona oeste de la provincia como Luján, Moreno, Merlo y Cañuelas tendrá bajas de hasta 2°, mientras que entre Chacabuco y Trenque Lauquén bajará hasta los -2°.

La parte más intensa de la ola de frío polar golpeará el balneario de Bahía Blanca, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana donde las mínimas tocarán los -3° . En estas zonas las bajas temperaturas se combinarán con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para potenciar la sensación térmica.

¿Cómo estará el clima el lunes 7 de septiembre?

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires señala un lunes marcado por mínimas de 5° y máximas de 14° con cielo despejado y baja humedad. La baja en sensación térmica se prolongará durante el martes con mínimas de 8° y máximas de 16°.

El miércoles y jueves mejorarán las condiciones con picos de temperatura de hasta 20°, mientras que el resto de la semana estará nublado y con mínimas de 8°.

Si bien por el momento el SMN no emitió una alerta por lluvias, las bajas temperaturas demandan que los ciudadanos tomen ciertas medidas de precaución: