El calendario astronómico de 2026 guarda uno de sus eventos más esperados para el cierre del año. En noviembre se podrá observar una nueva superluna, un fenómeno que hará que el satélite natural de la Tierra se vea más grande y luminoso de lo habitual. Conocida tradicionalmente como la “Luna del Castor”, esta fase tendrá condiciones ideales para su observación en gran parte del mundo. La luna llena ocurrirá el 24 de noviembre de 2026, momento en el que alcanzará su punto máximo de brillo . Además, no se limitará a una sola noche, el fenómeno será visible prácticamente completo durante los días 23, 24 y 25, lo que amplía las posibilidades de observación . Se denomina “superluna” cuando la luna llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra, conocido como perigeo. En este caso, el satélite estará a una distancia menor de lo habitual, por lo que podrá verse hasta un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena promedio . Aunque la diferencia no siempre es evidente a simple vista, el efecto visual se intensifica cuando la luna aparece en el horizonte, al atardecer. El nombre proviene de tradiciones de pueblos originarios de América del Norte. Hace referencia a la época del año en la que los castores se preparaban para el invierno, construyendo refugios y almacenando alimentos . Este tipo de denominaciones se mantiene hasta hoy como parte del calendario lunar tradicional. Para disfrutar del fenómeno, el mejor momento es durante la salida de la luna, que suele coincidir con la puesta del sol. En ese instante, el satélite se percibe más grande debido a un efecto visual conocido como “ilusión lunar”. También se recomienda observarla desde lugares con poca contaminación lumínica para apreciar mejor su brillo. La superluna de noviembre será uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026. Su combinación de brillo, tamaño aparente y facilidad de observación la convierten en una oportunidad ideal para mirar el cielo sin necesidad de telescopios. En un año cargado de fenómenos astronómicos, este será uno de los últimos grandes espectáculos antes de despedir el calendario bajo la luz de la luna.