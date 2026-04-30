El cielo nocturno se prepara para uno de los espectáculos más esperados del año. La lluvia de estrellas, también llamada meteoros Perseidas, volverá a desplegar su mayor intensidad en el mes de agosto, en un evento que cada año atrae a miles de observadores. En esta ocasión, las condiciones serán especialmente favorables. El pico de actividad coincidirá con la fase de luna nueva, lo que permitirá una visión más clara al no haber luz lunar que opaque los destellos. El punto más alto del fenómeno se dará entre el 12 y el 13 de agosto, cuando podrían observarse hasta 90 meteoros por hora en cielos oscuros y despejados. Para aprovechar al máximo la experiencia, se recomienda observar el cielo desde la medianoche hasta el amanecer, que es cuando la actividad suele intensificarse. Esta lluvia de meteoros es una de las más populares por la velocidad y brillo de sus destellos. Se produce cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Tuttle, lo que genera una gran cantidad de partículas que se queman al entrar en la atmósfera. Entre ellas, se destacan las llamadas “bolas de fuego”, fragmentos más grandes que producen destellos más intensos y visibles. Aunque el momento más impactante se concentra en agosto, la actividad de las Perseidas comienza antes y se extiende durante varias semanas. En 2026, el fenómeno podrá observarse desde el 14 de julio hasta el 1 de septiembre, con distintas intensidades según la fecha. Para disfrutar del espectáculo, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica y buscar zonas con cielos despejados. No se necesitan telescopios ni instrumentos especiales, solo paciencia y un lugar oscuro. La única condición es el horario, quienes quieran ver el fenómeno en su máximo esplendor deberán quedarse despiertos hasta altas horas de la madrugada. En un año con condiciones especialmente favorables, las Perseidas prometen convertir una noche común en un evento inolvidable bajo las estrellas.