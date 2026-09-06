La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 6 de septiembre de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 6 de septiembre

El clima en España será variable. La mitad este y el extremo sur tendrán cielos nubosos con claros de oeste a este, mientras que el resto se mantendrá poco nuboso o despejado. Se esperan intervalos de chubascos y tormentas en el noroeste y centro norte, especialmente en áreas como el cantábrico y el alto Ebro.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con descensos en máximas en el oeste de Galicia y ascensos en otras regiones. Se superarán los 35 grados en la mitad sur y en zonas de los archipiélagos. En Canarias, las noches serán tropicales y soplará el alisio con rachas fuertes en sus litorales.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Poco nuboso con intervalos de nubes y probabilidad de tormentas en la Sierra, con temperaturas entre 23 y 37 grados y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con posibilidades de precipitaciones débiles, mejorando a poco nubosos o despejados. Descenso en las temperaturas mínimas, con máximas de hasta 39 grados en la vertiente atlántica y vientos flojos variables, aunque se prevé levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. En el Pirineo habrá nubosidad por la tarde. Las temperaturas mínimas permanecerán en torno a 17 grados, mientras que las máximas descenderán en el Ampurdán y ascenderán en el litoral de Tarragona, alcanzando los 39-40 grados en el interior. El viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá intervalos nubosos, mínimas casi sin cambios (con ascensos en Cinco Villas y en la mitad oeste del valle del Ebro), máximas en descenso pero aún altas en muchas zonas y viento flojo variable, con suroeste flojo ocasionalmente moderado por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico.

Poco nuboso, aumentando a nuboso por la tarde, con algún chubasco o tormenta en la cordillera; temperaturas en descenso y viento flojo variable, de oeste en la costa y algo más intenso a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas por la tarde y brumas matinales. Mínima 17°C (pocos cambios) y máxima 35°C (en ascenso). Viento flojo variable y brisas costeras.

Intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso en las islas occidentales durante la mañana. En el norte predominarán los intervalos de nubes bajas. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres de la provincia oriental. Temperaturas en general en ligero descenso en medianías del norte y en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur, donde se podrán alcanzar localmente los 34 °C. En la región, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 18 grados. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana, con una tarde parcialmente nublada y temperaturas entre 19 y 38 grados, viento flojo variable aumentando a este-sureste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso en el cuadrante suroccidental, mientras que en el resto de la región habrá intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el tercio norte y este; las temperaturas oscilarán entre los 13 y 39 grados, con un ligero o moderado descenso y viento variable predominante del oeste y suroeste, que podría intensificarse cerca de las tormentas.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos por la mañana, tendiendo hacia un día más despejado por la tarde, especialmente en zonas de montaña donde podrían ocurrir chubascos o tormentas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 grados, con aumentos locales en el este de Guadalajara, mientras que las máximas alcanzarán los 38 grados en el suroeste de Ciudad Real, con vientos flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos muy nubosos, posible lluvia débil con barro por polvo en suspensión, temperaturas entre 21 y 26 °C y vientos flojos de levante, ocasionalmente moderados.

En Melilla habrá cielos nubosos con nubes bajas por la mañana e intervalos de nubes altas desde el mediodía, polvo en suspensión y vientos flojos variables, con temperaturas entre 23 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros matutinos, chubascos y tormentas en el sur por la tarde, temperaturas entre 17 y 38 grados. Por otro lado,

Cielos nubosos que tenderán a abrirse por la tarde, cuando no se descartan chubascos y tormentas localmente fuertes; mínimas en ascenso, máximas en descenso salvo en la Vertiente Cantábrica y viento flojo variable girando a norte al final de la tarde.

El clima en La Rioja estará con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 37 grados.

Contenido generado por inteligencia artificial.