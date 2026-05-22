El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 22 de mayo de 2026.

Horóscopo de hoy viernes 22 de mayo para Escorpio

Para Escorpio, el cierre de un capítulo importante se asienta hoy con calma; el día favorece integrar la elección y valorar lo aprendido.

Nuevos rumbos se consolidan con pasos discretos; experiencias distintas nutren la madurez y abren oportunidades al seguir el propio ritmo interior.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Este 2026-05-22, Escorpio verá en el trabajo los frutos de haber cerrado ese capítulo importante: elegir nuevos rumbos aportará confianza y madurez para asumir retos, proponer cambios y soltar lo que ya no funcionaba. Es un día propicio para iniciar proyectos o redefinir metas; la evolución personal se traduce en decisiones claras, mejores alianzas y oportunidades si actúas con serenidad y enfoque.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, al haber cerrado un capítulo importante, hoy sientes un alivio que te vuelve más receptivo al amor. Se favorecen los encuentros sinceros y la claridad emocional; si tienes pareja, una charla abierta fortalecerá el vínculo.

La compatibilidad del día apunta a Piscis: su sensibilidad acompasa tu transformación y te invita a confiar. Con Piscis, lo íntimo fluye y se crea un apoyo mutuo que impulsa tu madurez afectiva.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte 64, 94, 23 y 79 sirven para guiar decisiones, elegir fechas clave y probar suerte en juegos de azar con más confianza.

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio, tras cerrar ese capítulo, reserva 10 minutos diarios para respiración consciente y un paseo al aire libre; te ayudará a integrar el cambio y reducir la tensión. Si sientes fatiga emocional, habla con alguien de confianza o busca apoyo profesional para sostener tu proceso.