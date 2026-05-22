El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 22 de mayo de 2026.

El horóscopo de este viernes para Libra

Para Libra, el día sugiere abrirse a un vínculo naciente sin temor; conocer a alguien reciente puede fluir con curiosidad serena. La propia sutileza permitirá leer señales y comprender lo que siente la otra persona.

Mantener los pies en la tierra ayuda: idealizaciones y exigencias imposibles tienden a nublar el juicio. Avanzar con ligereza y realismo deja que la verdad se revele a su tiempo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Este 2026-05-22, Libra, el trabajo fluye si te abres a colaborar con alguien que conociste hace poco: tu diplomacia te ayudará a evaluar su compromiso y a saber qué puede aportar. Mantén los pies en la tierra, no pidas imposibles y fija metas realistas para que la relación laboral rinda resultados.

Libra: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Libra tendrán una jornada propicia para el amor. No debes tener miedo a iniciar una relación con alguien que has encontrado hace poco, ya que tendrás la habilidad necesaria para poner a prueba esos sentimientos. Descubrirás lo que realmente siente por ti, pero recuerda mantener los pies en la tierra y evitar solicitar demasiado al inicio.

En este día, Libra experimentará una conexión especial con los signos de Géminis y Acuario. La comunicación fluida y la comprensión mutua serán clave para que las cosas avancen de manera positiva. Aprovecha esta compatibilidad para fortalecer la relación y disfrutar de la compañía de tu pareja.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, sus números de la suerte son 78, 97, 5 y 9; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, para cuidar tu bienestar al iniciar esa relación, baja a tierra con respiración y paseos breves, comunica límites sin pedir imposibles y mantén tu rutina de sueño y ejercicio para pensar con claridad.