La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una extensión en los plazos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

A través de la Resolución 5851, publicada en el Boletín Oficial, el organismo fijó el 27 de julio como la nueva fecha límite unificada. Esta medida, anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, surge tras el pedido de profesionales de Ciencias Económicas por las dificultades técnicas para cumplir con el cronograma original.

Régimen Simplificado de Ganancias: quiénes pueden adherirse

El nuevo esquema busca reducir la carga administrativa y optimizar los procesos de cumplimiento. Está dirigido a:

Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

Contribuyentes que obtengan exclusivamente rentas de fuente argentina.

Sujetos con Clave Fiscal nivel 3 o superior.

Contribuyentes que no integren el universo de “Grandes Contribuyentes Nacionales” ni posean CUIT con estado limitado.

Tené presente que la adhesión no es definitiva. El contribuyente puede registrarse, evaluar su situación y, si lo desea, desistir de la opción antes del vencimiento para regresar al régimen general.

Paso a paso: cómo hacer la adhesión al régimen simplificado

Para evitar inconsistencias y errores en la carga, el procedimiento debe realizarse siguiendo estos pasos dentro del portal de ARCA:

1.Opción de Régimen

Desde Sistema Registral

Ingresar al servicio “Sistema Registral” y seleccionar la tarjeta “Ganancias PH Simplificada”.

Este trámite debe realizarse hasta el día anterior al vencimiento general.

Régimen simplificado

2.Verificación de Caracterización

Código 618

Confirmar que el sistema haya asignado el código “618-Ganancias PH Simplificada”. Puede consultarse en Consulta > Datos registrales > Caracterizaciones.

3.Acceso al Formulario F.2711

Portal Integrado

Ingresar al servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”. Allí se encontrará el nuevo formulario simplificado con información precargada de bancos, billeteras virtuales y empleadores.

4.Control y confirmación

Evitá duplicados

Revisar minuciosamente los datos precargados. ARCA cruza información de terceros que puede contener errores (datos duplicados o movimientos bancarios que no son ganancia). Completar los campos faltantes y confirmar.

Los beneficios clave del Régimen Simplificado

La mayor ventaja de este régimen radica en la eliminación de la obligación de informar el patrimonio (activos y pasivos) al inicio y al cierre del ejercicio . Esto suprime la necesidad de calcular el “monto consumido”, simplificando drásticamente la declaración.

Seguridad jurídica: el efecto liberatorio

Quienes cumplan con la presentación y el pago en término acceden a lo que los especialistas denominan “tapón fiscal”. Este mecanismo implica:

Presunción de exactitud

ARCA no podrá reabrir ni ajustar la determinación del impuesto, salvo discrepancias significativas.

Protección extendida

El beneficio alcanza también al IVA de períodos no prescriptos.

Inocencia Fiscal

Bajo la Ley 27.799, el plazo de prescripción se reduce de 5 a 3 años para los contribuyentes cumplidores.

¿Cuándo conviene el Régimen Simplificado?

A pesar de las facilidades, los expertos sugieren analizar cada caso particular.

No se pierden las deducciones vigentes (cargas de familia, alquileres, prepagas, etc.), pero la fiscalización del organismo persiste sobre la veracidad de los ingresos declarados.

Perfil de contribuyente Recomendación Patrimonios complejos Muy conveniente para evitar valuaciones técnicas tediosas. Inconsistencias previas Recomendado para “cerrar” etapas anteriores mediante el tapón fiscal. Bienes en el exterior Facilita la declaración al no requerir el detalle patrimonial exhaustivo. Régimen General Útil si se prefiere mantener el histórico patrimonial detallado por razones crediticias.

ARCA puede detectar inconsistencias mediante controles centralizados. Movimientos que no representen ganancias, como reembolsos de capital o préstamos, deben estar debidamente respaldados para evitar observaciones automáticas del sistema.

Claves para una presentación sin errores

A pesar de la simplificación, los expertos advierten sobre la importancia de la revisión humana antes del “click” final.

Inconsistencias aparentes

El sistema de ARCA puede detectar movimientos bancarios que no son ganancias (como transferencias entre cuentas propias o reembolsos de capital). Si no se corrigen en el portal, el sistema podría observar la declaración automáticamente.

Documentación de respaldo

Aunque no se informe el patrimonio, el contribuyente sigue obligado a conservar los comprobantes y facturas que avalen sus ingresos y las deducciones computadas (alquileres, prepagas, servicio doméstico, etc.).