Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina se prepara para recibir una nueva tanda de seis aviones de combate F-16 durante septiembre. Las aeronaves forman parte del acuerdo firmado con Dinamarca para modernizar la flota militar del país.

La segunda entrega estará compuesta por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que se sumarán a las primeras seis unidades que ya se encuentran en Argentina. En total, el acuerdo contempla la incorporación de 24 cazas.

F-16: el caza supersónico que llega a Argentina

El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate supersónico desarrollado en Estados Unidos y utilizado por numerosas fuerzas aéreas del mundo.

Una de sus principales características es su velocidad, que puede superar los 2.000 kilómetros por hora .

Los aviones adquiridos por Argentina provienen de Dinamarca y recibieron actualizaciones bajo el estándar MLU (Mid-Life Update), que permite mejorar sus sistemas y capacidades operativas.

Cuándo llegan los nuevos aviones de guerra

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Los seis F-16 tienen previsto arribar al país durante la segunda quincena de septiembre, luego de realizar escalas técnicas en España y Brasil.

Para el traslado está previsto además el apoyo de aeronaves cisterna estadounidenses para realizar reabastecimiento en vuelo.

Con esta nueva tanda, la Fuerza Aérea Argentina pasará a contar con 12 F-16, mientras continúa el cronograma para completar las 24 aeronaves contempladas en el acuerdo con Dinamarca.

Qué cambia para la Fuerza Aérea Argentina

La incorporación de los F-16 representa un salto tecnológico y operativo para la aviación de combate argentina.

El programa busca recuperar y fortalecer la capacidad de combate supersónico mediante una flota equipada con sistemas modernos.

A su vez, el arribo de las nuevas unidades permitirá ampliar progresivamente el entrenamiento de pilotos y personal técnico y avanzar en la puesta en funcionamiento del sistema de armas F-16 en el país.