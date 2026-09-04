La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) celebró sus dos décadas con un acto de reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ante 200 personas: magistrados, legisladores, abogados y representantes de la comunidad judía.

Abrió la legisladora Aldana Crucita, impulsora de la distinción, y siguió Fran Quintana, en representación del Gobierno porteño. Después llegó la entrega del diploma institucional. El presidente de la entidad, Hernán Najenson, dedicó su discurso a la lucha contra el antisemitismo y contra toda forma de discriminación.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky habló de educación y prevención, y del lugar que le cabe a la Justicia en esa tarea. El cierre quedó en manos de cuatro voces: Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia y directora del Centro de Formación Judicial; Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Mónica Sucari, secretaria de la DAIA, y Fabiana Mindlin, del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La historia empezó en 2005, con un grupo de abogados que ya trabajaba en conjunto. Un año después llegó la formalización ante la Inspección General de Justicia, la adhesión a la DAIA y el ingreso a la International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IJL). La entidad se define apartidaria y abierta a la diversidad de opiniones, con eje en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, y con la defensa jurídica activa contra la discriminación, el antisemitismo y el antisionismo entre sus objetivos.

La proyección internacional marcó buena parte del recorrido. En 2007, Marcos Grabivker asumió como vicepresidente de la IJL y la asociación organizó el Encuentro Latinoamericano de Abogados Judíos. En 2022 llevó a abogados jóvenes a Israel con el programa Taglit Derechos Humanos. Un año más tarde, Najenson se incorporó al Board of Governors de la IJL, la entidad empezó a conformar la Red Latinoamericana de Abogados Judíos y aprobó un proyecto de investigación sobre la contribución del judaísmo a los derechos humanos universales, dirigido por Agustín Ulanovsky. En 2023 también organizó una charla sobre antisemitismo en la Facultad de Derecho de la UBA, junto a la Universidad Ben Gurión y la FACA.

Hernán Najenson

El relanzamiento de 2019 había abierto esa segunda etapa, con una nueva estructura organizativa. De esa impronta salió la adhesión de la Legislatura porteña a la definición de antisemitismo de la IHRA, que el Colegio Público adoptó en el mismo período, y la marcha en la UBA contra el antisemitismo y en apoyo a los secuestrados israelíes. Este año la asociación participó de la Primera Conferencia Internacional de la IHRA en Buenos Aires y la DAIA la distinguió por su compromiso con el liderazgo femenino, en el desayuno por el Día Internacional de la Mujer