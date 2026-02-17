Argentina tuvo cuatro eclipses solares de diferentes tipos durante los últimos seis años y ahora los especialistas confirmaron que volverá a ocurrir este fenómeno astrológico. Se trata del “anillo de fuego”, que podrá observarse desde determinadas provincias en el país. En esta ocasión, la Luna se alineará con el Sol, aunque por su distancia mayor de la Tierra, no lo cubrirá por completo. Por este motivo, dejará descubierto un círculo brillante de luz solar por fuera de la oscuridad lunar que se observará en nuestro planeta. El eclipse coincide con el inicio del año nuevo lunar chino, que en este 2026 es el de Caballo de Fuego. El eclipse solar anular en Argentina tendrá lugar este 17 de febrero de 2026. El cronograma detalla que la fase parcial comenzó a las 6:56 a. m. hora local argentina (9:56 GMT), y concluirá a las 11:27 a. m. (14:27 GMT). Se trata del quinto fenómeno de estas características durante los últimos diez años. El último fenómeno tuvo lugar en octubre de 2024 y otro en 2023, mientras que los eclipses totales se dieron en 2019 y 2020. La franja de anularidad, donde el eclipse podrá verse con el “anillo de fuego” en todo su esplendor, quedará restringida a una zona acotada de la Antártida. Se trata de un corredor de aproximadamente 4.282 kilómetros de extensión y unos 616 kilómetros de ancho, en el que la Luna llegará a cubrir cerca del 96% del disco solar. Fuera de esa banda, el evento se observará como un eclipse solar parcial en otros sectores de la Antártida, en el sur de Argentina y Chile —incluidas Tierra del Fuego y Punta Arenas— y también en regiones del sur de África. Utilizar protección visual adecuada: solo los anteojos o gafas solares con filtro certificado bajo la norma ISO 12312-2 son aptos para mirar directamente al Sol sin riesgos.Emplear un proyector solar o visor estenopeico: este dispositivo casero permite proyectar la imagen del eclipse sobre una superficie blanca, lo que posibilita una observación indirecta y segura del fenómeno.Seguir la transmisión por televisión o plataformas digitales: la NASA y diversos canales televisivos emitirán el eclipse en vivo el miércoles por la tarde.Instalar filtros solares en equipos ópticos: si tenés pensado fotografiar el evento, asegurate de que tu cámara, binoculares o telescopio estén equipados con filtros solares certificados para evitar daños oculares y proteger el equipo.