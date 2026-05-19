Expertos aseguran que será uno de los eclipses solares más impactantes del siglo XXI por su duración y rareza.

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El mundo volverá a mirar al cielo por un evento astronómico que ya despierta expectativa entre científicos y aficionados. Se trata del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un fenómeno que logrará convertir el día en noche durante varios minutos y que, según especialistas, no volverá a repetirse con características similares en más de 157 años. Aunque faltan meses para su llegada, el interés crece por la magnitud del espectáculo natural que podrá observarse desde distintos puntos del planeta.

La fecha marcada por astrónomos y observatorios internacionales es el 2 de agosto de 2027, día en el que la Luna cubrirá completamente al Sol durante un máximo de 6 minutos y 23 segundos. Esa duración lo convierte en uno de los eclipses más extensos jamás registrados en tiempos modernos y en uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las próximas décadas.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo XXI?

El eclipse total de Sol ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y atravesará regiones del norte de África, Medio Oriente y parte del sur de Europa. Países como Egipto, Libia, Arabia Saudita y España tendrán algunos de los mejores puntos de observación para disfrutar el fenómeno en toda su magnitud.

Los expertos destacan que este eclipse será excepcional por la combinación de factores astronómicos que permitirán una duración prolongada de la totalidad. Durante esos minutos, el cielo se oscurecerá de forma abrupta y las temperaturas podrían descender momentáneamente, generando un ambiente similar al anochecer.

Se acerca el eclipse solar más extenso del siglo: el día se convertirá en noche en casi 7 minutos y no se repetirá en más de 157 años.

¿Cómo se verá el eclipse solar que oscurecerá el día durante minutos?

Uno de los momentos más esperados ocurrirá cuando la Luna cubra completamente al Sol y solo quede visible la corona solar, una especie de halo brillante alrededor del astro. En ese instante, muchas personas podrán observar estrellas y algunos planetas a plena tarde, algo poco habitual fuera de este tipo de eventos.

Además, aparecerán fenómenos visuales muy buscados por fotógrafos y aficionados a la astronomía. Entre ellos están las conocidas “Perlas de Baily”, pequeños destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan irregularidades de la superficie lunar.

Segundos después llegará el famoso “anillo de diamante”, considerado una de las imágenes más impresionantes de un eclipse total. Este efecto ocurre cuando solo un punto luminoso del Sol permanece visible antes de desaparecer por completo.

¿Desde Colombia se podrá ver el eclipse solar de 2027?

En Colombia el eclipse no podrá apreciarse en su fase total, pero sí existirán transmisiones en vivo y seguimientos especiales realizados por observatorios astronómicos internacionales. Además, expertos recomiendan seguir el evento a través de plataformas oficiales y canales especializados para no perder detalle de uno de los fenómenos espaciales más importantes del siglo.

¿Por qué este eclipse solar será histórico para la astronomía?

Astrónomos consideran que el eclipse de 2027 marcará a toda una generación debido a su duración extraordinaria y a la estrecha franja desde donde podrá verse completamente. Este tipo de fenómenos no solo atraen a científicos, sino también a millones de turistas y curiosos que viajan para presenciar el momento exacto en el que el día se transforma en noche.

La expectativa es tan alta que varios destinos ya preparan actividades especiales, observaciones públicas y eventos científicos para recibir visitantes durante la jornada astronómica.

Aunque después llegarán otros eclipses parciales y anulares, los expertos coinciden en que un fenómeno con estas características tardará más de un siglo y medio en repetirse, razón por la cual ya es considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de esta era.