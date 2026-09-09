Llanto y tristeza en toda una localidad | Cerró una histórica fábrica e hizo “tambalear” a un pueblo: dejó 700 trabajadores en la calle.

La histórica fábrica avícola Granja Tres Arroyos confirmó el cierre de la planta ubicada en la Ciudad bonaerense en Capitán Sarmiento.

La decisión de poner fin a las operaciones dejó cerca de 700 trabajadores en la calle. El gigante ya acumulaba una situación crítica hace tiempo y adeudaba el pago de salarios, aguinaldos y vacaciones .

Su cierre hizo “tambalear” a un pueblo en donde 1 de cada 10 empleos eran en la planta.

La crisis detrás del cierre de la fábrica

Granja Tres Arroyos fue fundada a inicios de la década de los 60 y llegó a controlar más del 30% de mercado de carne avícola del país.

Sin embargo, la crisis en el sector le provocó un pasivo imparable. El cierre de la planta ubicada en Capitán Sarmiento y los posteriores despidos dejaron a cientos de trabajadores sin empleo, sin obra social y con riesgo de no cobrar la indemnización correspondiente. Muchos tenían más de 20 años trabajando en la empresa.

Llanto y tristeza en toda una localidad | Cerró una histórica fábrica e hizo “tambalear” a un pueblo: dejó 700 trabajadores en la calle.

Si bien quedó un grupo de 300 personas que no fueron despedidas, quedaron con incertidumbre de no saber qué pasará con su futuro laboral.

Por el momento rige una conciliación obligatoria por 15 días desde el viernes pasado dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero la empresa aún no la acató. Por el momento, la firma retomó parcialmente la producción mediante un grupo electrógeno, ya que la distribuidora eléctrica Eden no les reestableció el servicio.

Llanto y tristeza en toda una localidad | Cerró una histórica fábrica e hizo “tambalear” a un pueblo: dejó 700 trabajadores en la calle.

Los números detrás de la crisis de Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos busca reestructurar un pasivo superior a los u$s 350,9 millones con asesorías que buscan un esquema que contempla quitas de hasta el 75% de los pagos a siete años con la venta de al menos 5 activos no estratégicos.

Sin embargo, los números en los registros del Banco Central reflejan la gravedad de la mora:

Cheques rebotados : la compañía acumula más de 7.000 cheques rechazados por un monto superior a los $ 101.600 millones.

Deuda bancaria : el pasivo financiero directo del grupo asciende a $ 42.400 millones.

Pedidos de quiebra: en los tribunales comerciales porteños avanzan al menos cuatro pedidos de quiebra promovidos por acreedores como ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.

Cómo siguen las plantas tras el cierre de la fábrica

Por el momento, se registran las siguientes situaciones en las fábricas de Granja Tres Arroyos: