Frente a las olas de calor que se aproximan, las principales cadenas de supermercados lanzaron descuentos de hasta el 35% en aires acondicionados, para que puedan combatir las altas temperaturas del verano.
Además, las empresas brindarán la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, de acuerdo a la compañía y el tipo de producto.
Ofertas de aires acondicionados en Carrefour
- Aire split inverter Hyundai 3200W HY11INV3200FCW – 32% off – $ 849.000 (precio regular: $ 1.265.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire acondicionado split frío-calor inverter Philco 3550W PHIN35HA3BN – 23% off – $959.000 (precio regular: $ 1.249.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire acondicionado split BGH 2670W BS26WCDW – 29% off – $ 779.000 (precio regular: $ 1.099.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Candy 5200W 18ICC – 21% off – $ 1.499.000 (precio regular: $ 1.899.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Candy 6400W 22ICC – 28% off – $ 1.799.000 (precio regular: $2.499.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Philco 8750W PHIN90HC3AWFPI – 16% off – $ 2.499.000 (precio regular: $ 2.999.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Midea frío-calor 2700W MSAGFC 09H 01F – 15% off – $ 999.000 (precio regular: $ 1.179.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Philco 3900W PHIN39HC2AWFPI – 12% off – $ 1.759.000 (precio regular: $ 1.999.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Surrey 5607W FC 553GFQ2201F – 13% off – $ 2.159.000 (precio regular: $2.499.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter LG Art Cool S4 3600W W12JARPA – 13% off – $ 1.959.000 (precio regular: $ 2.269.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Philco frío-calor 2560W Black 96P – 14% off – $ 1.099.000 (precio regular: $ 1.279.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Midea 6500W MSAGFC 22H 01F – 15% off – $ 2.039.000 (precio regular: $ 2.399.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Midea 8700W MSAGIC 30H N10M – 9% off – $ 3.089.000 (precio regular: $ 3.399.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split inverter Samsung 3000W AR40F12C0AM2BG – 23% off – $ 999.000 (precio regular: $ 1.299.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Philco 2750W FC PHS25HA4CN blanco – 16% off – $ 839.000 (precio regular: $999.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Aire split Candy 6200W 22FCC – 20% off – $ 1.559.000 (precio regular: $ 1.949.000) – 18 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
Las ofertas en aires acondicionados de Chango Más
- Aire acondicionado split Philco 3350 W frío-calor PHS32HA4CN – 28% off – $ 593.994 (antes $ 829.999) – hasta 12 cuotas de $ 85.153.
- Aire acondicionado ventana BGH 5200 W frío BC52WFAW – 20% off – $ 959.999 (antes $ 1.199.999) – hasta 12 cuotas de $ 137.623.
- Aire acondicionado ventana BGH 3450 W frío BC35WFAW – 20% off – $ 639.999 (antes $ 799.999) – hasta 12 cuotas de $91.749.
- Aire acondicionado split Philco 2750 W frío-calor PHS25HA4CN – 20% off – $ 639.999 (antes $799.999) – hasta 12 cuotas de $ 91.749.
- Aire acondicionado split inverter Hyundai 5000 W frío-calor HY11INV5000FC – 14% off – $ 1.199.988 (antes $1.399.999) – hasta 12 cuotas sin interés de $ 99.999.
- Aire acondicionado portátil Philco 3500 W frío-calor PHP35HC7API – 10% off – $ 764.999 (antes $ 849.999) – hasta 12 cuotas sin interés de $ 63.749.
- Aire acondicionado split inverter Noblex 3550 W frío-calor NXIN35HA3BN – 10% off – $ 854.999 (antes $ 949.999) – hasta 12 cuotas sin interés de $ 71.249.
- Aire acondicionado split inverter BGH 3650 W frío-calor BSI37WCNX – 20% off – $ 863.999 (antes $ 1.079.999) – hasta 12 cuotas de $ 123.861.
- Aire acondicionado split inverter Samsung 3150 W frío-calor AR12BSHQAWK2BG – 24% off – $ 839.988 (antes $ 1.099.999) – hasta 12 cuotas sin interés de $ 69.999.
- Aire acondicionado split inverter Philco 3550 W frío-calor PHIN35HA3BN – 20% off – $ 775.999 (antes $ 969.999) – hasta 12 cuotas de $111.245.
La función secreta del aire acondicionado que ayuda a regular la temperatura del hogar y consume menos energía
Pocas personas conocen una función del aire acondicionado que si se usa de manera efectiva ayuda a ahorrar energía.
Se trata del “modo seco” o también conocida como “Dry”. Esta opción está diseñada para reducir la humedad en las paredes, por lo que es útil tanto en verano como en los días posteriores a una tormenta.
Puntualmente, este botón transforma el split en un deshumedecedor que disminuye la cantidad de agua en el aire, lo que puede mejorar la sensación térmica en el hogar.
Una de sus principales ventajas es que esta función consume mucho menos energía ya que el compresor no trabaja de forma constante. Esto evita pagar mayores tarifas a fin de mes.