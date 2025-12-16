Se despide la freidora de aire | Este electrodoméstico de Lidl prepara comidas de 9 maneras distintas

A la hora de cómo combatir el calor en el verano, el aire acondicionado es la opción más utilizada al momento de enfriar los hogares. Durante los meses de diciembre a marzo, este electrodoméstico cuenta con un alto nivel de consumo, lo que supone un dolor de cabeza cuando llegan las facturas de luz.

En este contexto, existe una función que permite disfrutar de temperaturas cómodas sin gastar energía de más .

La función secreta del aire acondicionado que ayuda a regular la temperatura del hogar y consume menos energía

Pocas personas conocen una función del aire acondicionado que si se usa de manera efectiva ayuda a ahorrar energía.

Se trata del "modo seco" o también conocida como “Dry”. Esta opción está diseñada para reducir la humedad en las paredes, por lo que es útil tanto en verano como en los días posteriores a una tormenta.

Puntualmente, este botón transforma el split en un deshumedecedor que disminuye la cantidad de agua en el aire, lo que puede mejorar la sensación térmica en el hogar.

Una de sus principales ventajas es que esta función consume mucho menos energía ya que el compresor no trabaja de forma constante. Esto evita pagar mayores tarifas a fin de mes.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

6 beneficios de la opción dry del aire acondicionado

Teniendo esta función del aire acondicionado durante un par de horas es más que suficiente para tener un hogar fresco y seco, por lo que no será necesario tenerlo por largos periodos de tiempo.

A continuación, seis beneficios que ofrece:

Mejora la sensación térmica,

Previene la aparición de moho y hongos,

Reduce las alergias y los ácaros,

Consume menos energía,

Es una función silenciosa,

Es compatible con los días de invierno.

¿Cómo encender la opción dry del aire acondicionado?

La opción de secado del electrodoméstico ofrece un consumo energético mucho más eficiente que no tiene tanto impacto en las tarifas de luz a pagar. Para encenderlo se deberán seguir los siguientes pasos: