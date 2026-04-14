Limpiar el teclado de la computadora probablemente es una tarea relegada en el día a día. Incluso, es posible que no lo hayas hecho nunca correctamente. Si bien la limpieza de dispositivos electrónicos es una de las tareas más postergadas del hogar y la oficina, los expertos advierten que ignorarla tiene consecuencias tanto para la higiene como para el rendimiento del equipo. La buena noticia es que existe un truco casero, económico y efectivo para mantenerla en condiciones: limpiar la computadora con vinagre blanco. El vinagre blanco tiene propiedades ácidas que lo convierten en un desinfectante natural capaz de eliminar bacterias, remover grasa y limpiar las manchas que se acumulan con el uso diario. A diferencia de muchos productos químicos del mercado, no deja residuos tóxicos y es completamente seguro para las superficies externas de los dispositivos electrónicos cuando se aplica correctamente. Su capacidad desodorizante también lo hace especialmente útil en zonas de contacto frecuente como el teclado, el mouse y la carcasa, donde las bacterias proliferan con facilidad. Además, es una solución accesible: cualquier persona lo tiene en casa o lo puede conseguir a bajo costo. Para obtener buenos resultados sin dañar el equipo, seguí estas indicaciones: Incorporar este hábito tiene ventajas concretas para la higiene y la vida útil del equipo. El vinagre elimina bacterias y gérmenes de las superficies de uso diario, remueve huellas y grasa acumulada en teclas y carcasas, no genera residuos tóxicos como algunos limpiadores comerciales y ayuda a mantener el equipo en mejores condiciones a lo largo del tiempo. Todo esto sin necesidad de invertir en productos especiales. La frecuencia ideal depende del uso. En términos generales, los especialistas recomiendan limpiar las superficies externas de la computadora al menos una vez por semana. Si el uso es intensivo -trabajo diario, contacto constante con las manos o entornos con mucho polvo- lo aconsejable es hacerlo cada tres o cuatro días. Este hábito mejora la higiene personal y del espacio de trabajo, al tiempo que contribuye a conservar el equipo en mejores condiciones a largo plazo. Investigaciones sobre higiene en dispositivos electrónicos confirman que los teclados son uno de los focos de contaminación más subestimados del hogar y la oficina. Un estudio de la Universidad de Arizona concluyó que un teclado puede concentrar hasta 400 veces más bacterias que el asiento de un inodoro, especialmente cuando no recibe limpieza regular. Los factores que más contribuyen a esta acumulación son los restos de comida y polvo entre las teclas, el contacto constante de las manos sin higienizar y el uso compartido del equipo en entornos laborales.