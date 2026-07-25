Limón amarillo o verde: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comprar. (Imagen ilustrativa)

En la verdulería, muchas veces se elige el limón por costumbre, sin reparar en que existen variedades distintas con sabor, textura y usos diferentes.

La confusión entre el limón amarillo y el limón verde es más común de lo que parece.

Qué diferencia a cada variedad

La diferencia más visible es el color, pero no es la única. El limón verde tiene la cáscara más fina y rugosa, mientras que el amarillo la tiene más gruesa y lisa.

En cuanto al sabor, las diferencias también son claras:

El limón verde es más ácido y agrio, con más concentración de jugo cítrico.

El limón amarillo tiene un sabor más suave, ligeramente dulce y con un toque floral.

El grado de maduración influye: cuanto más maduro, menos ácido resulta cualquiera de los dos.

En Argentina, la mayoría de los limones que se consumen (variedades Eureka y Genovesa) nacen verdes y van virando al amarillo a medida que maduran en la planta.

Por eso, en la práctica, muchas veces se trata del mismo limón en distintas etapas y no de dos frutas separadas.

Para qué conviene usar cada uno

La elección cambia según la preparación:

Bebidas y limonadas : el limón verde, por su mayor acidez, da un sabor más intenso.

Postres, tartas y cremas : el amarillo aporta un toque cítrico sin resultar demasiado agrio.

Pescados y aves al horno : el amarillo complementa mejor sin tapar el sabor del plato.

Tés e infusiones: la cáscara del limón amarillo, más aromática, funciona mejor para infusionar.

Ambas variedades comparten beneficios nutricionales: son fuente de vitamina C y contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

La diferencia nutricional entre uno y otro es mínima y no justifica, por sí sola, elegir uno por sobre el otro.

Para conservarlos más tiempo, conviene guardarlos a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa, o en la heladera si ya están cortados.

En definitiva, no hay un limón “mejor” que otro: la elección depende de si se busca más acidez o un sabor más suave, y de qué se vaya a cocinar.