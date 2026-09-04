Entre los trucos caseros que circulan en foros y redes de jardinería, hay uno que combina economía y resultado: licuar cáscaras de huevo con agua para regar las plantas. No requiere ingredientes especiales ni gastos extra, y aprovecha algo que la mayoría de los hogares descarta a diario.
La cáscara de huevo está compuesta en gran parte por carbonato de calcio, el mismo mineral que forma parte de muchos fertilizantes comerciales. Al triturarla y mezclarla con agua, ese calcio se libera gradualmente y queda disponible para que las raíces lo absorban con más facilidad que si la cáscara se dejara entera o simplemente enterrada.
El procedimiento es sencillo: se lavan bien las cáscaras para eliminar restos de clara, se dejan secar y después se muelen en una licuadora hasta lograr un polvo fino, casi como harina. Ese polvo se disuelve en agua —la proporción más usada es una cáscara por cada litro— y se deja reposar algunas horas antes de usarlo para regar.
El calcio no es un dato menor para el desarrollo de las plantas: fortalece las paredes celulares y previene problemas como la pudrición apical, que afecta con frecuencia a tomates y pimientos cuando el suelo tiene déficit de este mineral. Además, un aporte constante ayuda a mantener el sustrato con mejor estructura con el paso de las semanas.
Otro beneficio que mencionan quienes lo usan de forma habitual es el efecto disuasivo sobre algunas plagas. Los bordes filosos del polvo de cáscara pueden incomodar a babosas y caracoles, que evitan avanzar sobre la superficie tratada, aunque este efecto suele ser parcial y conviene combinarlo con otros métodos de control.
Se trata, en definitiva, de una alternativa accesible para quienes buscan reducir el uso de fertilizantes químicos sin resignar resultados. Como todo aporte casero, funciona mejor como complemento de un riego y una tierra bien cuidados, no como solución única para todos los problemas de la huerta.