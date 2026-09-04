Entre los trucos caseros que circulan en foros y redes de jardinería, hay uno que combina economía y resultado: licuar cáscaras de huevo con agua para regar las plantas. No requiere ingredientes especiales ni gastos extra, y aprovecha algo que la mayoría de los hogares descarta a diario.

La cáscara de huevo está compuesta en gran parte por carbonato de calcio, el mismo mineral que forma parte de muchos fertilizantes comerciales. Al triturarla y mezclarla con agua, ese calcio se libera gradualmente y queda disponible para que las raíces lo absorban con más facilidad que si la cáscara se dejara entera o simplemente enterrada.

El procedimiento es sencillo: se lavan bien las cáscaras para eliminar restos de clara, se dejan secar y después se muelen en una licuadora hasta lograr un polvo fino, casi como harina. Ese polvo se disuelve en agua —la proporción más usada es una cáscara por cada litro— y se deja reposar algunas horas antes de usarlo para regar.

El calcio no es un dato menor para el desarrollo de las plantas: fortalece las paredes celulares y previene problemas como la pudrición apical, que afecta con frecuencia a tomates y pimientos cuando el suelo tiene déficit de este mineral. Además, un aporte constante ayuda a mantener el sustrato con mejor estructura con el paso de las semanas .

Otro beneficio que mencionan quienes lo usan de forma habitual es el efecto disuasivo sobre algunas plagas. Los bordes filosos del polvo de cáscara pueden incomodar a babosas y caracoles, que evitan avanzar sobre la superficie tratada, aunque este efecto suele ser parcial y conviene combinarlo con otros métodos de control.