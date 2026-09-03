Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

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Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para cuidar sus plantas sin recurrir a productos químicos.
Una de las técnicas que más circula en redes sociales consiste en licuar cáscaras de banana junto con bicarbonato de sodio, una combinación casera que promete nutrir la tierra y alejar ciertas plagas.
Se trata de un preparado ecológico que aprovecha los nutrientes de un residuo cotidiano, la cáscara de banana, potenciándolo con las propiedades del bicarbonato para obtener un producto de doble función.
Un fertilizante natural hecho en casa
Las cáscaras de banana contienen potasio, fósforo y otros minerales que las plantas necesitan para fortalecer raíces, tallos y flores. Al licuarlas con agua, se libera ese contenido de forma más rápida y homogénea, permitiendo que la mezcla se absorba mejor cuando se aplica en la tierra.
El bicarbonato de sodio, por su parte, ayuda a regular el pH del sustrato y aporta un extra de protección frente a hongos que suelen aparecer por exceso de humedad. Juntos, ambos ingredientes forman un abono líquido económico y libre de químicos agresivos.
Este tipo de fertilizante casero es especialmente valorado por quienes cultivan plantas de interior o pequeñas huertas, ya que reduce el uso de productos comerciales y aprovecha algo que normalmente se descarta.
Además de nutrir, esta mezcla puede actuar como un repelente natural frente a algunas plagas comunes, como pulgones o cochinillas, que suelen debilitar las plantas. El bicarbonato altera el ambiente donde estos insectos se reproducen, dificultando su presencia sin dañar el follaje.
Cómo hacer fertilizante a base de cáscara de banana y bicarbonato
Para prepararlo, solo se necesita licuar un par de cáscaras de banana con agua y una cucharadita de bicarbonato, colar la mezcla y aplicarla directamente sobre la tierra o rociarla sobre las hojas.
Se recomienda usarla una vez por semana como máximo, ya que un uso excesivo podría alterar el equilibrio natural del sustrato.