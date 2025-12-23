En esta noticia

Cada vez más personas buscan alternativas naturales y económicas para limpiar el hogar sin recurrir a productos industriales costosos o con químicos agresivos.

En este contexto, una de las fórmulas caseras más efectivas es la mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada, ideal para eliminar manchas, desinfectar superficies y blanquear prendas.

Te puede interesar

Poner vinagre en los huevos fritos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Te puede interesar

Mezclar jugo de limón, bicarbonato y vinagre: para qué sirve esta poderosa combinación y por qué lo recomiendan

¿Por qué combinar bicarbonato con agua oxigenada?

La unión de estos dos ingredientes crea una solución poderosa:

  • Bicarbonato de sodio: actúa como abrasivo suave, perfecto para remover suciedad incrustada sin dañar superficies.
  • Agua oxigenada: aporta propiedades antimicrobianas y blanqueadoras.

Juntos forman una pasta que se puede aplicar en baños, cocinas, textiles y utensilios, ofreciendo una limpieza profunda y neutralizando olores sin químicos agresivos.

Cómo preparar la mezcla casera

La receta es simple y económica:

  • 3 partes de bicarbonato de sodio
  • 1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes)

Debe quedar con una consistencia cremosa, similar a la pasta dental. Se recomienda preparar pequeñas cantidades para mantener su efectividad.

¿Cómo usarla para limpiar?

Esta combinación tiene múltiples aplicaciones en el hogar:

  • Juntas y azulejos: aplicar con un cepillo, frotar y enjuagar.
  • Ropa blanca: disolver dos cucharadas en agua caliente, dejar en remojo 30 minutos y lavar.
  • Utensilios de cocina: cubrir con la pasta, dejar actuar 5 minutos y enjuagar.
  • Tablas y recipientes: aplicar para eliminar olores y bacterias.
  • Cepillos de dientes: sumergir en solución diluida por 10 minutos y enjuagar.
La mezcla de vinagre, bicarbonato y agua caliente limpia el inodoro en menos de 30 minutos (Fuente: Archivo).
La mezcla de vinagre, bicarbonato y agua caliente limpia el inodoro en menos de 30 minutos (Fuente: Archivo).

Te puede interesar

Construyen el túnel más importante de la Ciudad: pasará bajo las vías del tren y cambiará para siempre el tráfico de Buenos Aires

Te puede interesar

Hallazgo astronómico del siglo: descubren una nueva luna que orbita la Tierra y reescribe el entendimiento del Sistema Solar

Otros usos del agua oxigenada

Además de la limpieza, el agua oxigenada tiene aplicaciones en el cuidado personal:

  • Desinfectar heridas: evita infecciones.
  • Combatir hongos en los pies: eficaz contra el pie de atleta.
  • Descongestionar la nariz: mezclada con agua en spray casero.
  • Aliviar dolor de muelas: ayuda a eliminar bacterias.