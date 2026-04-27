A menudo olvidados bajo las medias y las zapatillas, los pies son la base de nuestro cuerpo y sufren el impacto diario del movimiento, el sudor y el calzado cerrado. En la búsqueda de alternativas naturales y accesibles, el lavado de pies con vinagre y sal se ha consolidado no solo como un “truco de la abuela”, sino como una práctica con fundamentos antisépticos que muchos profesionales de la salud recomiendan como complemento de la higiene diaria. Para entender por qué esta mezcla es tan efectiva, hay que mirar su composición química. El vinagre (ya sea de alcohol, de manzana o de sidra) contiene ácido acético. Este componente ayuda a regular el pH de la piel, creando un ambiente ligeramente ácido que resulta hostil para la proliferación de bacterias y hongos (como el famoso “pie de atleta”). Por su parte, la sal (especialmente si es sal gruesa o parrillera) actúa mediante un proceso de ósmosis. Ayuda a reducir la inflamación, relaja los músculos después de una jornada intensa y funciona como un exfoliante mecánico suave que facilita la eliminación de células muertas. Para que el tratamiento sea efectivo y no irrite la piel, es fundamental respetar las proporciones y los tiempos. Los podólogos sugieren realizar esta rutina una o dos veces por semana, preferentemente por la noche. Es ideal después de haber realizado actividad física, tras una jornada de mucho calor o si se ha utilizado calzado sintético que no permite la correcta respiración del pie. Si bien es un remedio natural, no está exento de riesgos. Es fundamental contrastar el uso de remedios caseros con el diagnóstico médico: El baño de pies con vinagre y sal es una excelente herramienta de prevención e higiene. Es una opción económica, sustentable y efectiva para mantener los pies sanos, siempre y cuando se entienda como un complemento y no como un sustituto de la atención profesional ante patologías crónicas.