A la hora de comprar un lavarropa, una de las primeras decisiones es elegir entre un modelo de carga frontal o carga superior. Aunque ambos cumplen la misma función, existen diferencias en cuanto al espacio, la comodidad de uso, los programas disponibles y, especialmente, el consumo de agua y energía.

Para quienes buscan reducir el gasto de los servicios y hacer un uso más eficiente del electrodoméstico, este último punto puede ser determinante. Sin embargo, no alcanza con elegir únicamente por el tipo de carga: el consumo puede variar considerablemente según el modelo, la capacidad y el programa seleccionado.

¿Qué diferencia hay entre un lavarropa de carga frontal y uno de carga superior?

El lavarropa de carga frontal tiene la puerta ubicada en la parte delantera y utiliza un tambor que gira horizontalmente para realizar el lavado. Este formato suele ser práctico para colocar el equipo debajo de una mesada y, en determinados casos, permite instalar una secadora encima.

El modelo de carga superior, en cambio, se carga desde arriba mediante una tapa. Una de sus principales ventajas es la comodidad, ya que permite introducir y retirar la ropa sin necesidad de agacharse tanto.

¿Qué diferencia hay entre un lavarropa de carga frontal y uno de carga superior? Unsplash.

¿Cuál gasta menos agua: carga frontal o superior?

En términos generales, los lavarropas de carga frontal suelen ser más eficientes en el consumo de agua, aunque no significa que todos los modelos frontales gasten menos que cualquier lavarropa superior.

El consumo real depende de factores como la tecnología del equipo, la capacidad, el programa elegido y la cantidad de ropa colocada en cada lavado.

Por eso, antes de comprar, lo más recomendable es revisar la ficha técnica del modelo y comparar específicamente los litros de agua utilizados por ciclo.

¿Cuál consume menos energía?

La eficiencia energética tampoco depende exclusivamente de si el lavarropa es frontal o superior. Para conocer cuánto puede gastar un equipo, es necesario revisar su etiqueta de eficiencia energética y el consumo de electricidad declarado por el fabricante.

Además, la temperatura seleccionada tiene un impacto importante. Los programas que utilizan agua caliente suelen demandar más energía que los lavados con agua fría o a baja temperatura.

En consecuencia, un modelo frontal puede ser muy eficiente, pero siempre conviene comparar su consumo con el de los modelos superiores disponibles antes de tomar una decisión.

¿Qué diferencia hay entre un lavarropa de carga frontal y uno de carga superior? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras diferencias entre los lavarropas de carga frontal y superior

El consumo no es el único aspecto que hay que tener en cuenta. Ambos sistemas tienen ventajas y desventajas que pueden hacer que uno resulte más conveniente que el otro según cada hogar.

Lavarropa de carga frontal

Ventajas:

Suele ofrecer un buen aprovechamiento del agua.

Puede colocarse debajo de una mesada.

Permite, en determinados modelos, instalar una secadora encima.

Existe una amplia variedad de capacidades y programas.

Muchos modelos incorporan funciones orientadas a mejorar la eficiencia.

Desventajas:

Es necesario agacharse para cargar y descargar la ropa.

La puerta frontal requiere espacio suficiente para abrirse.

En algunos modelos no es posible agregar prendas una vez iniciado el ciclo.

Lavarropa de carga superior

Ventajas:

Permite cargar y retirar la ropa con mayor comodidad.

Puede ser una alternativa práctica para espacios reducidos.

Algunos modelos permiten incorporar prendas durante el lavado, dependiendo de su diseño.

La tapa superior facilita el acceso al tambor.

Desventajas:

No suele ser la opción más conveniente para colocar debajo de una mesada.

Es más limitada la posibilidad de instalar una secadora encima.

El consumo de agua y energía varía mucho entre modelos, por lo que es fundamental revisar sus especificaciones.

Otras diferencias entre los lavarropas de carga frontal y superior. Foto: Shutterstock

Qué hay que mirar antes de comprar un lavarropa

Más allá del tipo de carga, hay varios datos que conviene comparar antes de elegir un modelo:

Capacidad: se mide en kilogramos y debería adaptarse a la cantidad de personas que viven en el hogar y a la frecuencia de lavado.

Consumo de agua: revisar cuántos litros utiliza por ciclo permite hacer una comparación más precisa.

Consumo energético: la etiqueta y la ficha técnica permiten conocer la eficiencia del equipo.

Ruido: si el lavarropa estará cerca de dormitorios o espacios comunes, conviene prestar atención a los decibeles indicados por el fabricante.

Programas: los ciclos rápidos, eco y para prendas delicadas pueden ser útiles según las necesidades de cada hogar.

Dimensiones: antes de comprar hay que medir el espacio disponible, incluyendo el lugar necesario para abrir la puerta o la tapa.

Entonces, ¿conviene un lavarropa frontal o superior?

Si la prioridad es ahorrar agua y energía, no hay que elegir únicamente por el tipo de carga. En lugar de asumir que todos los lavarropas frontales o superiores consumen lo mismo, lo más conveniente es comparar el consumo de agua y electricidad declarado por cada modelo.

En muchos casos, los lavarropas de carga frontal se destacan por su eficiencia en el uso del agua y además ofrecen la posibilidad de integrarse debajo de una mesada o formar una columna junto con una secadora.

Los de carga superior, por su parte, pueden resultar más cómodos para quienes tienen dificultades para agacharse o cuentan con un espacio reducido.

Por eso, la mejor elección dependerá de las necesidades del hogar, pero si el objetivo principal es reducir el consumo, la etiqueta energética y los litros de agua por ciclo son los datos que realmente deberían definir la compra.