Con el paso del tiempo, los huesos empiezan a perder fuerza y densidad , por lo que es posible que se vuelvan más frágiles y aumente el riesgo a padecer enfermedades como la osteoporosis.

Si bien el calcio es un gran aliado de la salud ósea, no es el único factor importante. Existen otros nutrientes esenciales que son clave para llevar adelante una alimentación equilibrada.

Entre ellos, se encuentran las vitaminas, que desempeñan un papel fundamental en procesos como la renovación de los huesos, la producción de colágeno y la fijación de minerales.

La vitamina D (presente en el salmón y la yema de huevo) suele estar vinculada al fortalecimiento de los huesos, debido a su papel en la absorción del calcio . Sin embargo, otras vitaminas, como la A, B, C, E y K, también son esenciales para la salud ósea.

Vitamina A

Es esencial para la formación inicial del tejido óseo y su remodelación continua . Su metabolito activo, el ácido transretinoico, participa tanto en la construcción como en la disolución del hueso, etapas del proceso de renovación ósea.

La vitamina se puede encontrar en alimentos como batatas, zanahorias, melón, verduras de hoja verde y leche enriquecida.

Vitaminas del grupo B (B6, B9 y B12)

Son fundamentales para el fortalecimiento del colágeno, uno de los materiales que forman el cartílago, los huesos y la piel. La deficiencia de estas vitaminas pueden comprometer la calidad del colágeno , debilitando la estructura ósea.

Esta vitamina se puede hallar en el salmón, la carne vacuna, el atún, los garbanzos y los productos lácteos.

Vitamina C

Vital para la síntesis de colágeno y la reparación del tejido óseo. Una mayor ingesta de vitamina C se asocia con un menor riesgo de fracturas, especialmente en adultos mayores .

Abunda en cítricos como las naranjas, pomelos y limones. También s.e puede encontrar en frutillas, tomates y pimientos.

Vitamina E

Conocida por su función antioxidante, también influye en la actividad de las proteínas que controlan la formación y descomposición de los huesos .

Se puede hallar en almendras, maní, semillas de girasol, espinacas y pimientos rojos.

Vitamina K

Fundamental para la mineralización ósea, ya que facilita la fijación del calcio en la matriz ósea. En particular, la vitamina K2 es eficaz en mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de fracturas .

Es común en verduras de hoja verde, palta, kiwi, soja y semillas de calabaza.