Debido al tráfico y a otros problemas que se ven en la ciudad, muchas personas decidieron alejarse de las zonas más edificadas para vivir en casas con mayor tranquilidad y espacio. En este sentido, buscan un sitio con jardín donde estar al aire libre y tener una pileta o algunas plantas. Para estos casos de nuevas propiedades, aparecen distintos tipos de árboles que son beneficiosos para cualquier hogar, ya que crecen rápido y ofrecen sombra para protegerse del sol durante el día. Además, también implican un ahorro económico para el hogar. Estas opciones incluyen plantas frutales que llenan de aroma tu jardín, así como otras más neutras que dan sombra y tienen una velocidad de crecimiento récord. Es un árbol de origen mediterráneo sumamente resistente que crece a un ritmo de un metro por año. Posee una copa ancha y densa que ofrece una sombra de gran calidad. Es ideal para climas secos, se adapta con facilidad a suelos pobres y requiere muy poco mantenimiento a lo largo de su vida. Esta especie es la elegida para entornos urbanos y calles como las de Buenos Aires gracias a su enorme resistencia a la contaminación. Su crecimiento es vigoroso, ya que alcanza hasta 1,5 metros anuales y desarrolla un follaje muy frondoso para mitigar el calor. Requiere riegos moderados y podas regulares para mantener su forma y salud óptimas, aunque sus frutos desprenden en primavera una pelusa nociva para los alérgicos. Aunque su crecimiento es más moderado que el de otros de esta lista, compensa con su triple valor: sombra, belleza y alimento. Sus flores de azahar perfuman todo el jardín mientras su copa redondeada protege del sol en climas templados. Es una opción excelente para quienes buscan un árbol frutal funcional que no invada demasiado espacio. Es reconocido como uno de los árboles que más rápido crece en el mundo, ya que puede alcanzar hasta 4 metros en un solo año. Además de su sombra inmediata, tiene unas flores violetas únicas que aparecen durante la primavera y embellecen cualquier paisaje. Sus raíces no son agresivas, lo que lo hace seguro para plantar en jardines de tamaño reducido. Es una especie de gran porte que puede crecer hasta dos metros por año, aunque es ideal para extensiones de terreno amplias. Su follaje denso actúa como una barrera natural contra el sol, pero requiere vigilancia constante contra plagas como el pulgón. En sus primeras etapas necesita riego frecuente para asegurar que sus raíces se establezcan correctamente. La principal ventaja de estas especies es su capacidad para transformar el jardín en un refugio fresco en tiempo récord, lo que permite disfrutar del espacio verde sin esperar décadas. Al ofrecer una cobertura vegetal densa, no solo reducen la temperatura ambiente de forma natural, sino que también mejoran la calidad del aire y crean un ecosistema más saludable en el hogar.