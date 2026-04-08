Guardar las ollas en el horno o bajo la mesada es una práctica común en muchas cocinas por su simpleza y fácil acceso. Sin embargo, estos lugares suelen desacomodarse rápidamente porque son poco funcionales y para sacar una sartén o cacerola se tiene que mover todo. Esta costumbre parece haber llegado a su fin gracias a un nuevo invento llamado organizador vertical que hace más eficiente el uso del espacio. Los nuevos organizadores verticales de hierro ganaron popularidad en los últimos años a raíz de que cada vez las cocinas son más pequeñas. Estas estructuras permiten ubicar las ollas y sartenes en una posición individual gracias a sus escalones, lo que evita que queden apiladas. Cada elemento quedará visible y será de fácil acceso, por lo que no se necesitará mover todas las cosas para sacarlas. Su diseño compacto permite aprovechar cada rincón del bajo mesada. Uno de los principales motivos es el aprovechamiento del espacio. A diferencia del apilado tradicional, que suele generar desorden y dificultad para acceder a los utensilios, estos organizadores permiten ver todo de un solo vistazo. En la misma línea, evita el efecto “torre” de ollas, lo que previene su desgaste. Su practicidad lo hace atractivo, ya que agiliza también las limpiezas y las dinámicas al cocinar. Es clave al momento de comprar tomar las medidas del bajo mesada y del organizador vertical para evitar problemas de espacio. En las páginas de compra y venta online se ofrecen a partir de los $ 30.000