Tras más de tres décadas en el mercado argentino, una emblemática fábrica de suelas y bases de calzado oficializó su cierre definitivo. La decisión marca el final de una era para una firma que logró competir mano a mano con multinacionales del rubro. La compañía ubicada en San Vicente, Córdoba, era un pilar de empleo en la zona y un proveedor nacional clave para la industria zapatera. La emblemática firma Gomas Gaspar dejó de producir de manera repentina en la planta ubicada en San Vicente. La crisis económica y la caída del consumo interno fueron factores determinantes que llevaron al cierre del núcleo operativo de la empresa. La firma contaba con más de 30 años de trayectoria y el doloroso proceso de clausura se fue gestando desde fines del año pasado. En diciembre de 2025, la compañía había incumplido con el pago del aguinaldo, la cual fue una señal de alerta. Posteriormente, hubo vacaciones forzadas y un desmantelamiento progresivo de las instalaciones de producción. La caída del consumo interno y la falta de competitividad frente a las importaciones fueron factores determinantes. Las causas macroeconómicas se sumaron a denuncias de mala administración por parte de los trabajadores. Si bien contaban con una demanda constante de pedidos, los trabajadores señalaron que no se acreditaban los sueldos y que faltaba inversión. Datos publicados por el INDEC señalan que la industria manufacturera inició el 2026 con una caída interanual de 8,7% en febrero. El cierre de la planta dejó a cerca de 40 trabajadores en la calle, quienes fueron notificados mediante telegramas que informaban el fin de la relación laboral sin previo aviso. La situación provocó diversas movilizaciones en la puerta de las fábricas y afectó especialmente a los empleados con hasta 25 años de antigüedad, quienes denunciaron no haber recibido sus indemnizaciones.