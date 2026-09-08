Tiembla China: un país asiático compró 66 aviones cazas y se consolida como una potencia aérea. Foto: Lockheed Martin

Dentro de un movimiento que redefinirá el equilibrio del poder en Asia, Taiwán acaba de adquirir 66 cazas F-16 Block 70 de última generación. De esta manera, influye en la tensión geopolítica que mantiene con China.

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, Lockheed Martin se prepara para entregar el primero de estos 66 nuevos aviones de combate a la Fuerza Aérea taiwanesa, un hito que marca el inicio de una modernización histórica de su flota.

Tiembla China: un país asiático compró 66 aviones cazas y se consolida como una potencia aérea. Foto: Lockheed Martin

Así lucirán los nuevos cazas de esta potencia asiática

El F-16 Block 70 constituye la versión más avanzada de la célebre familia Viper. Este modelo integra el radar AESA AN/APG-83, un sistema de aviónica de última generación y el Sistema Automático de Prevención de Colisiones en Tierra (Auto GCAS).

Estas características fueron desarrolladas con la implicación directa de Taiwán, que se transformó en el único inversor del programa luego de la retirada de otros colaboradores.

Como consecuencia, el país asiático ha obtenido retornos financieros que superan los 70 millones de dólares hacia finales del año anterior y se proyecta que estos continuarán en los próximos cinco años, alcanzando varios cientos de millones de dólares en total.

Esta adquisición permitirá reemplazar de manera progresiva los Mirage 2000, cuya antigüedad ya no satisface las exigencias operativas actuales. La incorporación gradual de los 66 F-16 Block 70 robustecerá la capacidad aérea de Taiwán y consolidará su posición como pilar fundamental de la aviación de combate en las décadas venideras.

Tiembla China: un país asiático compró 66 aviones cazas y se consolida como una potencia aérea. Foto: Lockheed Martin

Taiwán evalúa el progreso de sus cazas en EE. UU.

El viceministro de Política, Hsu Szu-chien, efectuó el 16 de marzo una visita a las instalaciones de producción en Carolina del Sur, Estados Unidos, con el propósito de inspeccionar el estado actual del programa. Durante su recorrido, Lockheed Martin ratificó que cientos de empleados están involucrados en el proyecto y que la línea de ensamblaje está operando a dos turnos completos.

La empresa estadounidense enfatizó la complejidad técnica de esta variante, diseñada de manera exclusiva para Taiwán, lo que ha exigido un proceso intensivo de integración de sistemas, así como pruebas de vuelo y calibraciones continuas.

F-16 Block 70 para Taiwán: avances, fechas clave y próximas entregas

El primer indicio tangible del avance se evidenció a finales de diciembre, cuando el ejemplar número 6831 —una versión biplaza— llevó a cabo su primer vuelo de prueba de aproximadamente 50 minutos desde las instalaciones de Greenville, Carolina del Sur.

Esta aeronave había sido presentada en una ceremonia oficial a principios de año, con la participación de representantes del Congreso estadounidense y autoridades de defensa taiwanesas.

Los especialistas consideran estos progresos como el inicio del ciclo previo a las entregas formales, tras los retrasos que afectaron el cronograma original. Lockheed Martin ha realizado verificaciones exhaustivas de compatibilidad entre sistemas, cableado y software, proporcionando retroalimentación inmediata a la línea de producción.

Las aeronaves que superen las pruebas de aceptación de la compañía serán sometidas, a continuación, a vuelos de validación final por parte del Gobierno de Estados Unidos. Las entregas se proyectan iniciar antes de finalización del año.