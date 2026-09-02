Para el almuerzo o la cena, una receta de masa de tarta sin gluten, sin manteca y alta en proteína está revolucionando las redes sociales por ser práctica, rica, sana y económica.
El secreto se basa en un ingrediente estrella: los garbanzos, una alta fuente de proteína vegetal, fáciles de conseguir en dietéticas y supermercados.
Los garbanzos vienen a reemplazar el uso de harinas refinadas. Al procesarlos, se logra una textura crocante y elástica, que además aporta una gran cantidad de proteínas y fibra vegetal de forma natural.
Cómo preparar la masa de tarta sin gluten, ni manteca y alta en proteína
Para seguir la receta de masa de tarta sin gluten, ni manteca y alta en proteína que es viral hay que conseguir los siguientes ingredientes y seguir los siguientes pasos:
Ingredientes
- 1 frasco o lata de garbanzos cocidos (aproximadamente 240 g escurridos)
- 4 a 6 cucharadas de premezcla sin gluten, harina de arroz o almidón de maíz (ajustar según la humedad)
- 2 cucharadas de aceite (de oliva o girasol)
- 2 o 3 cucharadas de agua fría (solo si es necesario)
- 1 pizca de sal y condimentos a gusto (provenzal, pimienta o pimentón)
Preparación paso a paso
- Procesar la base: enjuagar y escurrir bien los garbanzos. Colocarlos en una procesadora o licuadora junto con el aceite, la sal y los condimentos. Triturar todo hasta obtener un puré liso y sin pedazos grandes.
- Armar la masa: pasar la mezcla a un bowl e incorporar la premezcla sin gluten. Mezclar con las manos hasta formar un bollo tierno que se despegue de los dedos. Si quedó muy seco o arenoso, agregar cucharadas de agua fría de a poco. Si quedó muy pegajoso, sumar harina.
- Estirar: colocar un poco de harina de arroz o almidón sobre la mesada. Estirar la masa con un palo de amasar o acomodar el bollo directamente sobre un molde para tarta (aceitado previamente) y aplastarlo de forma pareja con la punta de los dedos hasta cubrir el fondo y los bordes.
- Precocción: pinchar la base con un tenedor y llevarla a un horno precalentado a 180 °C durante 5 a 10 minutos. Este paso evita que el relleno humedezca la masa y garantiza que quede crocante.
- Relleno y horneado final: retirar del horno, agregar el relleno y cocinar otros 20 o 30 minutos hasta que los bordes estén dorados.