En esta noticia Cómo preparar la masa de tarta sin gluten, ni manteca y alta en proteína

Para el almuerzo o la cena, una receta de masa de tarta sin gluten, sin manteca y alta en proteína está revolucionando las redes sociales por ser práctica, rica, sana y económica.

El secreto se basa en un ingrediente estrella: los garbanzos , una alta fuente de proteína vegetal, fáciles de conseguir en dietéticas y supermercados.

Los garbanzos vienen a reemplazar el uso de harinas refinadas. Al procesarlos, se logra una textura crocante y elástica, que además aporta una gran cantidad de proteínas y fibra vegetal de forma natural.

Cómo preparar la masa de tarta sin gluten, ni manteca y alta en proteína

Para seguir la receta de masa de tarta sin gluten, ni manteca y alta en proteína que es viral hay que conseguir los siguientes ingredientes y seguir los siguientes pasos:

Ingredientes

1 frasco o lata de garbanzos cocidos (aproximadamente 240 g escurridos)

4 a 6 cucharadas de premezcla sin gluten , harina de arroz o almidón de maíz (ajustar según la humedad)

2 cucharadas de aceite (de oliva o girasol)

2 o 3 cucharadas de agua fría (solo si es necesario)

1 pizca de sal y condimentos a gusto (provenzal, pimienta o pimentón)

Los garbanzos aportan más calcio que la leche. Fuente: archivo. Esin Deniz

Preparación paso a paso