En esta noticia ¿Qué dijo Jorge Rial sobre la muerte de Chiche Gelblung?

Este miércoles 9 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Samuel Chiche Gelblung, a sus 82 años. Uno de los primeros referentes del medio en reaccionar a la noticia fue Jorge Rial quien lanzó una pequeña, pero fuerte reflexión sobre su colega.

El ex conductor de Intrusos y también especialista en espectáculos envió un mensaje similar a su colega Luis Ventura para recordar a quien consideraban un pionero en el sector.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la muerte de Chiche Gelblung?

“Se fue un maestro”, publicó el conductor de Argenzuela para despedir a Gelblung y reconoció todo su recorrido en los medios. El mensaje se vio en su cuenta de Instagram donde adjuntó el posteo donde se informaba el fallecimiento.

Por su parte, Luis Ventura utilizó una idea similar para recordar al fallecido conductor durante una entrevista en vivo con Arriba Argentinos . Visiblemente conmovido, el presidente de APTRA destacó la influencia que tuvo el fallecido conductor en su carrera.

La despedida de Jorge Rial a Chiche Gelblung.

“Desde su sabiduría y su amistad, sabía que él era maestro. Siempre lo respeté desde este lugar. Este va a ser mi camino también”, concluyó el también técnico de fútbol.

“Él era una referencia, para mí se va un maestro”, sentención Ventura entre lágrimas.