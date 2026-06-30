El frío invierno llegó a Argentina con olas polares, lo que hace que esperar el transporte público pueda convertirse en una odisea. Una provincia hizo historia al inaugurar una parada de colectivos con calefacción para potenciar el confort de trabajadores y estudiantes.

Qué provincia inauguró la primera parada de colectivos con calefacción

La provincia de San Juan marcó un hito en innovación y confort al inaugurar la primera parada con climatización frío y calor. Está ubicada en la Plaza Madre Universal y se distingue por su forma de pecera de vidrio.

El nuevo estándar en infraestructura urbana se complementa con otras tecnologías como puertas corredizas, iluminación interna y externa, bancos para la espera y una pantalla digital que proyecta actualizaciones sobre el estado del transporte público.

Fue inaugurada a fines del año pasado en un punto céntrico y de alto tránsito. Desde el municipio explicaron que la ubicación fue elegida por la gran cantidad de pasajeros que pasan por la zona.

El primer paso para colocar más paradas inteligentes

El plan integral de remodelación contempla seis paradas climatizadas en puntos estratégicos para replicar el modelo en diversas zonas de alto tránsito .

Las próximas ubicaciones confirmadas son:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan.

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli.

Frente a la Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, cerca del edificio municipal.

Frente al Hospital Marcial Quiroga.

La medida busca no solo brindar mayor comodidad a los pasajeros, sino promover espacios seguros para quienes abordan diariamente los colectivos.