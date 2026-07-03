En esta noticia La predicción de Diego Maradona sobre las pausas de hidratación

Hace más de una década, Diego Armando Maradona ya había vaticinado las pausas de hidratación. Se trata de una predicción cumplida que hizo hace 12 años durante una entrevista deportiva.

En el marco del Mundial 2026, la incorporación de las pausas para tomar agua generó diversas opiniones en los aficionados al fútbol.

La predicción de Diego Maradona sobre las pausas de hidratación

La edición de la Copa del Mundo disputada en América del Norte está recibiendo diversos elogios por la calidad de los partidos. Sin embargo, las críticas también se hacen presentes por la intención de los anunciantes de meter publicidad en las pausas de hidratación.

Télam

A casi seis años de su muerte y en plenos 8vos de final, diversos hinchas recordaron fragmentos de su entrevista en el programa “De Zurda”. “ Los americanos querrán cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar ”, predijo en ese momento.

Tal y como dijo el astro argentino en 2014, los partidos (con las pausas) duran cerca de 100 minutos. La postura del Diego era clara, el aspecto comercial del fútbol jamás le gustó.