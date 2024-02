La particular microrepública que fundó un hombre en el medio del desierto de California

Para muchos viajeros el sueño más preciado es poder dar la vuelta al mundo y conocer la mayor cantidad de países.



Sin embargo el locutor y DJ radial Randy 'R Dub!' Williams de San Diego, California, decidió dar rienda suelta a su ambición y su interés por visitar todos los países del mundo y fundó el suyo en el medio de Estados Unidos

Horóscopo de fin de semana: cómo te irá del 26 al 28 de enero, según tu signo del zodíaco

¿Pensando en mudarte con tu pareja o un amigo? Así es cada uno de los signos del zodíaco en la convivencia

"Me quedé sin países por visitar y fundé el mío propio", explicó en una nota realizada por la cadena CNN. Así, explicó el motivo que lo llevó a convertirse el sultán de Slowjamastan, un microestado de 44.798 metros cuadrados en pleno desierto de California.

Según la Convención de Montevideo, aprobada en 1933, para que un país pueda ser considerado como Estado, debe contar con una población permanente, territorio definido, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones diplomáticas con otros estados.

Slowjamastan fue fundada hace poco más de 2 años en medio del desierto. (Fuente: slowjamastan.org)

Microrepública: qué avances tuvo Slowjamastan en su corta historia

Este país fundado el 1 de diciembre de 2021 consiguió varios avances en sus dos años de historia y su fundador ya cuenta con:

Himno nacional.

Bandera.

Legislación aprobada.

Emite sus propios pasaportes para viajar fuera de sus fronteras.

Moneda propia, llamada "Buble".

Unos 500 ciudadanos empadronados y otros 4.500 más, en lista de espera para lograr su ciudadanía.

"Cuando no estoy en la radio, probablemente estoy viajando a un país del que la mayoría de la gente no ha oído hablar todavía", explica Williams, fundador de la micronación mientras aclara que fue visitando pequeños países que se le ocurrió la idea de fundar el propio.

La microrepública cuenta con 500 habitantes. (Fuente: slowjamastan.org).

En 2021, Willam viajó hasta la República de Molossia, una micronación de dimensiones similares a Slowjamastan que consiguió su independencia en 1998. Su presidente, Kevin Baugh, le contó la historia. Al volver a su casa en San Diego, el hoy sultán empezó a soñar con su micronación.

La micronación se llama oficialmente Territorios Unidos de la Nación Soberana de la República Popular de Slowjamastan, aunque es tan pequeña y su geografía es tan árida que a muy poca gente le da por mudarse a vivir ahí.

Se encuetra a dos horas y media de la ciudad de San Diego en auto, y por el momento lo único que hay en el país es una bandera orgullosa, un pequeño control fronterizo, una plaza y una oficina ministerial a cielo abierto.

Microrrepública: pequeña historia de un país en el medio del desierto

En octubre de 2021 Willams compró un terreno por 19.000 dólares y a los dos meses declaró unilateralmente la independencia del resto de Estados Unidos.

En cuanto a su sistema de gobierno, el sultán de Slowjamastan admite que se trata de una dictadura. "En ocasiones, celebramos referéndums y ceremonias electorales. Recientemente, permití a los ciudadanos que votaran sobre cuál debería ser nuestra fruta, nuestro animal y nuestro deporte familiar".

Willams luce su uniforme de sultán mientras realiza un reconocimiento de su territorio. (Fuentes: slowjamastan.org).

Entre los requisitos que hay que cumplir para visitar este insólito país se encuentra la prohibición de llevar sandalias o escuchar rap. No cumplir con estas normas se convierte motivo de destierro inmediato para las personas que quieran habitar Slowjamastan.

Pasos a seguir: la microrepública que quiere seguir creciendo

En la actualidad, Williams se encuentra recaudando fondos para construir un riachuelo, una granja de armadillos, un establecimiento de comida mongola y, como no podía se de otra manera, una estatua gigante al gran líder.

"Fundar un país es la peor decisión financiera que he tomado en mi vida, porque nunca se termina de invertir dinero, pero no me arrepiento", explica el sultán que en la actualidad se encuentra realizando labores diplomáticas dando a conocer su país en el resto del mundo.

El desayuno ideal para bajar de peso: está lleno de proteínas, te da energía para arrancar el día y se prepara muy fácil

Vitamina D: cómo sumarla a tu cuerpo sin exponerte al sol y poner en riesgo tu piel

Hasta ahora, por su frontera pasaron ciudadanos de 16 países diferentes, como Sudáfrica, Nueva Zelanda o Vanuatu y su fundador anima a las personas de todo el mundo a que hagan turismo en su país.

Entre otros atractivos turísticos, pueden sacarse selfies en la Plaza de la Independencia o frente al letrero de bienvenida, así como intentar dar con el que es el animal nacional, el mapache de Slowjamastan.