La oración preferida del papa Francisco para rezar en Navidad: "Pidamos a Jesús..."

El papa Francisco recordó cuál es su oración preferida para rezar en familia durante la fiesta más importante de fin de año para la Iglesia católica, la Navidad, y explicó cuál es el "don de Jesús" que deben proponerse los cristianos llevar adelante durante el período de Adviento.

El referente del Vaticano remarcó que "la pequeñez es el camino elegido por Dios para llegar a nosotros. Y así nosotros debemos acoger y abrazar a Jesús en los pequeños, pobres y últimos". Durante su homilía previa a la Nochebuena, el obispo de Roma remarcó que " la gracia de Cristo está en el corazón de su mensaje ".

¿Qué dijo el papa Francisco sobre la Navidad?

El sumo pontífice habló del anuncio del nacimiento del Mesías, " un niño en la dura pobreza de un pesebre , que pone de relieve el contraste entre la grandeza del emperador César Augusto y el Salvador que nace donde no hay nada grande".

El papa Francisco remarcó que Dios " está en la pequeñez, el camino que eligió para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón , para salvarnos y reconducirnos hacia lo que es realmente importante."

Por eso, el líder de la Iglesia católica invitó a los fieles a contemplar ante el pesebre " más allá de las luces y los adornos a aquel que abraza al universo, pero necesita ser cargado, mimado, arropado ".

El papa Francisco contó cuál es su oración preferida para la Navidad.

"El amor infinito tiene un corazón minúsculo, que emite ligeros latidos. La palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. El pan de vida debe ser alimentado. El creador del mundo no tiene hogar ", apuntó.

¿Cuál es el objetivo de los católicos en Navidad según el papa Francisco?

" El desafío es saber acoger a ese Dios que viene al mundo pequeño y cuya grandeza se ofrece en la pequeñez . Dios se revela, pero los hombres no lo entienden", apuntó el mandatario eclesiástico y puntualizó que hay que alejarse de la grandeza que impone el mundo y "bajarse del pedestal".

La invitación del papa Francisco fue a tener más humildad y a seguir el ejemplo de Jesús que " no busca fuerza ni poder, sino que pide ternura y pequeñez interior . Entonces hay que pedir la gracia de la pequeñez para comprender que es el camino para la verdadera grandeza".

La oración preferida del papa Francisco para la Navidad

Un hijo se nos ha dado.

Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo.

Me amas como soy, no como yo me sueño.

Al abrazarte, Niño del pesebre,

abrazo de nuevo mi vida.

Acogiéndote, Pan de vida,

también yo quiero entregar mi vida.

Tú que me salvas,

enseñame a servir.

Tú que no me dejas solo,

ayúdame a consolar a tus hermanos,

porque desde est anoche

todos son mis hermanos.

Amén.