Alerta por apagón eléctrico en todo el mundo| La NASA advirtió por fenómeno sorpresivo: “Se está despertando”

El temor a un apagón eléctrico que deje a grandes partes del mundo sin energía es muy real. Ahora, un estudio de la NASA alienta esa posibilidad por un aumento inesperado de la actividad solar.

Los estudios presentados indican que una tendencia a la baja se ha revertido: el Sol está cada vez más activo. El fenómeno tiene chances de derivar en tormentas solares que afecten a nuestro planeta.

Está confirmado: la actividad solar está creciendo

En un hecho inesperado, estudios indican que el Sol se ha vuelto cada vez más activo en los últimos 17 años. Esto se contrapone a la tendencia descendente que había llevado a los científicos a preguntarse si se encaminaba hacia un nuevo “gran mínimo” como dos siglos atrás.

Un estudio demuestra que la actividad solar se encuentra en aumento (Fuente: archivo).

A partir de la década de 1980, la actividad solar comenzó a disminuir en general, y cada ciclo de manchas solares de 11 años subsiguiente presentaba menos manchas solares, menos erupciones y menos eyecciones de masa coronal. La actividad solar alcanzó su punto más bajo en 2008.

“Todo apuntaba a que el Sol entraría en una fase prolongada de baja actividad”, declaró Jamies Jasinski, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que reveló: “Fue una sorpresa ver que esa tendencia se revertía. El Sol está despertando lentamente“.

La NASA prevé un aumento de tormentas solares

Jasinski dirige una investigación que recopila datos del viento solar, una corriente de partículas cargadas que se irradia desde el Sol. El estudio mostró que, desde 2008, la velocidad del viento solar ha aumentado un 6%, la densidad del viento solar un 26%, la temperatura del viento solar un 29% y la intensidad del campo magnético interplanetario transportado por el viento solar ha aumentado aproximadamente un 31%.

Las tormentas solares pueden causar apagones eléctricos y en las comunicaciones (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Drop of Light

Con el aumento de la actividad solar se producen más tormentas geomagnéticas que generan auroras en el cielo terrestre; el aumento de las eyecciones de masa coronal y las erupciones de radiación supone un mayor peligro para los satélites, las estaciones espaciales, los astronautas y hasta las redes eléctricas y de comunicaciones en la Tierra.